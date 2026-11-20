Công an xã Chí Đám xác định một phụ nữ đăng bình luận sai sự thật, xuyên tạc trên Facebook, sau đó xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua rà soát thông tin trên mạng xã hội, Công an xã Chí Đám phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân đăng bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cán bộ công an làm việc với bà N.T.V.

Qua xác minh, chủ tài khoản là bà N.T.V. (SN 1976, trú tại thôn Song Phượng, xã Chí Đám). Tại buổi làm việc, bà V. thừa nhận tự nghĩ ra nội dung bình luận, không có căn cứ.

Sau khi được cơ quan Công an làm rõ, bà V. đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận, viết tường trình và cam kết không tái phạm.

Công an xã Chí Đám ra quyết định xử phạt bà N.T.V. 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội, theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ.

Công an xã Chí Đám khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận trên mạng xã hội, tránh lan truyền thông tin chưa được xác thực và vi phạm pháp luật.

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