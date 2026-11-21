Bát nháo bãi trông giữ, điểm đỗ xe tự phát

Người dân sống, làm việc tại khu vực đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), cho biết tại khu vực ngõ 70 Nguyễn Hoàng có một khu đất trống đang được tận dụng làm nơi đỗ xe ô tô tự phát. Ban đầu chỉ có vài xe ô tô con 4 chỗ, nhưng dần dần điểm này biến thành nơi tập kết xe khá lớn, có cả các loại xe 7 chỗ và thậm chí là xe khách chở hành khách.

Đủ các loại xe dừng, đỗ bát nháo dưới lòng đường và khu đất trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng.

Các phương tiện ra vào liên tục suốt ngày đêm, nhiều xe lớn phải lùi vào lùi ra khiến lối đi chung trong ngõ vốn đã hẹp càng thêm chật chội. Người đi bộ, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, phải đi lấn ra phần đường chính để qua khu vực này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước khi biến thành nơi dừng đỗ xe, khu đất này sử dụng làm chợ dân sinh rồi kinh doanh quán bia. Khi quán bia bị giải tỏa ngừng hoạt động, khu đất bỏ trống trong một thời gian dài.

Các xe chở khách cũng dừng đỗ về khu vực này để đón trả khách hoặc bốc xếp hàng hóa tự phát giống như một bến "cóc", tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông.

Nhiều hành khách, hàng hóa chờ xe đón trước khu đất có nhiều xe dừng đỗ.

Tại khu vực ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, người dân còn cho biết tồn tại một bãi trông giữ xe ô tô không có bất kỳ giấy phép nào của cơ quan có thẩm quyền, nhưng dịch vụ trông giữ xe vẫn được mở công khai.

Hàng chục xe ô tô nằm trong bãi trông giữ tự phát ở khu vực ngõ 70 Nguyễn Hoàng.

Bãi trông giữ tự phát không có lối đi riêng đảm bảo tiêu chuẩn, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo theo quy định… Việc thu phí cũng hoàn toàn tự phát, không có bảng niêm yết giá công khai, không có hóa đơn hay chứng từ chứng minh khoản thu, khiến người dân cảm thấy bất an và nghi ngờ về tính hợp pháp của hoạt động này.

Từ thành phố đến phường đều có chỉ đạo rõ ràng

Trong thời gian gần đây, UBND TP Hà Nội và UBND phường Từ Liêm đã liên tục ban hành các văn bản quy định, tạo thành một hệ thống chỉ đạo chặt chẽ và rõ ràng về quản lý hoạt động trông giữ xe và sử dụng đất công trên địa bàn.

Tại cấp Thành phố, ngày 22/5/2026, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động trông giữ và đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch này quy định một cách rõ ràng và dứt khoát, kể từ ngày 1/7/2026, tất cả các điểm trông giữ xe ô tô trên địa bàn thành phố đều phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Các điểm hoạt động không phép, tự phát phải ngay lập tức ngừng hoạt động và tự giải tỏa mặt bằng, trả lại không gian theo đúng quy định. Trước đó, vào ngày 4/1/2026, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND quy định cụ thể về việc niêm yết giá và hình thức thu phí dịch vụ trông giữ xe. Theo quy định này, mọi đơn vị, cá nhân tổ chức dịch vụ trông giữ xe đều phải niêm yết giá dịch vụ tại vị trí dễ quan sát; việc thu phí không niêm yết giá là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật về giá.

Tại cấp phường, ngày 14/9/2026, UBND phường Từ Liêm ban hành Kế hoạch số 398/KH-UBND về việc tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các trường hợp vi phạm chiếm dụng đất công, sử dụng đất không đúng mục đích trên toàn địa bàn phường. Tiếp theo đó, ngày 16/10/2026, UBND phường tiếp tục ban hành Thông báo số 639/TB-UBND về việc tăng cường kiểm tra, xử lý và tổ chức cưỡng chế các trường hợp vi phạm.

Để chứng minh sự quyết tâm của chính quyền địa phương, chỉ chưa đầy hai tuần sau đó, vào ngày 29/10/2026, UBND phường Từ Liêm đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thành công đợt cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng tại số 181 đường Đình Thôn, nhằm xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Chính vì vậy, cùng trên địa bàn phường Từ Liêm, cùng một loại hình vi phạm, cùng có đủ cơ sở pháp lý để xử lý, việc trường hợp tại Đình Thôn đã được giải quyết dứt điểm trong khi tình trạng tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn diễn ra, khiến người dân không thể không đặt ra câu hỏi: Lý do nằm ở đâu? Tại sao pháp luật được thực thi không đồng bộ ngay trên cùng một phường?

Chiều 20/11, trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống về nội dung này, một cán bộ Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường Từ Liêm, cho biết sáng cùng ngày phường có phối hợp với đoàn liên ngành của TP Hà Nội kiểm tra khu đất. Tuy nhiên để xử lý các xe đỗ ở đây phường cũng gặp không ít khó khăn, một phần do nhu cầu của người dân cần nơi để xe, phần khác vì khối lượng công việc tại phường rất lớn, trong khi nhân lực lại ít.

Trong khi đó, ông Lê Việt Bắc Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm, cho phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống biết, xe đỗ ở khu vực ngõ 70 Nguyễn Hoàng chủ yếu là của người dân sống ở đây. UBND phường vẫn thường xuyên ra quân, giải tỏa nhưng do vướng mắc một chút vì khu vực này là khu dự án hạ tầng của quận Nam Từ Liêm (trước đây) chưa thực hiện quyết toán, bàn giao.

“Trong phần diện tích đất vi phạm mà UBND phường tháo dỡ vừa qua là quán bia, người dân đang đỗ hết xe lên trên ranh giới khu đất. Vấn đề này chỉ tồn tại ngày một, ngày hai vì khu đất này sẽ được bốc thăm tái định cư cho các hộ dân ở khu vực phố Vũ Quỳnh”- Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm thông tin.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm, cho biết thêm tại khu vực này phường đang đề xuất cắm biển đỗ xe tạm, nhưng phía Sở Xây dựng Hà Nội đang khảo sát, nghiên cứu.

Chờ sự quyết tâm thực thi

Theo luật sư Hoàng Tùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội), các hành vi trông giữ, dừng đỗ xe ô tô trái phép đang diễn ra tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng hoàn toàn đủ cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng xử lý một cách nghiêm minh và triệt để. Trường hợp tổ chức hoạt động dịch vụ trông giữ xe ô tô mà không có giấy phép theo quy định được xử lý nghiêm khắc tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, tại Điều 12, Khoản 12. Mức phạt đối với cá nhân có thể lên tới từ 10 triệu đến 15 triệu đồng, còn đối với tổ chức từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Đặc biệt, cơ quan chức năng có quyền tịch thu toàn bộ số tiền thu được bất hợp pháp từ hoạt động vi phạm và buộc ngừng hoạt động ngay lập tức.

Ngoài ra, hành vi thu phí dịch vụ mà không niêm yết giá công khai, không xuất hóa đơn chứng từ cũng là vi phạm theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội và các quy định của pháp luật về giá. Người vi phạm không chỉ bị phạt tiền mà còn bị đình chỉ hoạt động cho đến khi đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

“UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo rõ ràng trong các văn bản gửi các địa phương trên địa bàn đối với các trường hợp vi phạm bị lập biên bản nhiều lần nhưng vẫn cố tình không chấp hành, sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế theo thẩm quyền, bao gồm cả việc phối hợp với các đơn vị liên quan để cắt điện nước tại khu vực vi phạm. Do đó, vấn đề không nằm ở việc thiếu văn bản quy định hay thiếu chế tài xử lý, mà cốt lõi nằm ở sự quyết tâm, nhất quán và kịp thời trong việc thực thi pháp luật tại cơ sở” – Luật sư Hoàng Tùng nhấn mạnh.

Các xe ô tô ngang nhiên dừng, đỗ dưới lòng đường ngõ 70 Nguyễn Hoàng, lấn chiếm diện tích lòng đường, gây cản trở giao thông.

Người dân tại khu vực ngõ 70 Nguyễn Hoàng bày tỏ họ hoàn toàn ủng hộ các chủ trương, quy định của TP Hà Nội và các đợt xử lý vi phạm của chính quyền phường Từ Liêm, đặc biệt là kết quả của đợt cưỡng chế tại số 181 Đình vừa qua. Điều người dân mong muốn không có gì ngoài sự công bằng và nhất quán trong thực thi pháp luật.

"Chúng tôi không phản đối kinh doanh, nhưng mọi hoạt động phải tuân theo pháp luật. Không thể để một vài người lợi dụng vi phạm pháp luật để kiếm lời trong khi cộng đồng phải gánh chịu những bất tiện và nguy cơ mất an toàn", một người dân chia sẻ.

Người dân đang chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt và công khai từ chính quyền phường Từ Liêm và các cơ quan liên quan. Hy vọng rằng, sự kiên trì chờ đợi của người dân sẽ sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng, để hai khu đất tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng sớm được trả lại đúng với chức năng và quy hoạch của nó, góp phần xây dựng môi trường dân cư văn minh, an toàn và kỷ cương.

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