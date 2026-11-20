Ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Trung Bộ, gây mưa lớn trên diện rộng. Khu vực từ Quảng Trị đến Gia Lai có nơi mưa trên 250 mm...

Sáng sớm 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ, gây mưa, mưa rào rải rác tại Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế. Một số nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa có nơi trên 30 mm.

Dự báo trong ngày và đêm 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh, thành phố miền Trung.

Đáng chú ý, từ sáng sớm 20/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 80-160 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, với lượng mưa vượt 80 mm trong 3 giờ.

Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ ngày 20/11 tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày 22/11, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm.

Cùng với mưa lớn, không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì ở mức thấp. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Trên biển, không khí lạnh tiếp tục gây gió mạnh và sóng lớn tại nhiều khu vực. Hiện vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và phía Nam khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Tại trạm Bạch Long Vỹ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 20/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió cùng cấp, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Tại vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m, biển động. Vùng biển từ TP Hồ Chí Minh đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m, biển động.

Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, các khu vực biển trên có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2 m. Tình trạng gió mạnh, sóng lớn và dông trên biển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu thuyền đang hoạt động tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; phía Nam có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.