Hơn 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế đến TP HCM tham gia sáng tác, triển lãm, thi ảnh và trình diễn áo dài tại lễ hội diễn ra từ ngày 19 đến 24/11.

Sáng 20/11, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP HCM lần thứ 3 năm 2026 khai mạc tại công viên Lê Văn Tám, với chủ đề “TP HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai”. Sự kiện do UBND TP HCM chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Hội Nhiếp ảnh TP HCM thực hiện, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là chương trình trình diễn áo dài ngũ thân với sự tham gia của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và quốc tế. Dịp này, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho sự kiện có số lượng nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế cùng mặc trang phục áo dài “Ngũ thân Cửu Đỉnh - Thập toàn” tham gia diễu hành đông nhất. Kỷ lục được đồng sở hữu bởi Hội Nhiếp ảnh TP HCM và nhà nghiên cứu, nhà thiết kế Hà Văn Lợi.

Hơn 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế đến TP HCM tham gia sáng tác, triển lãm, thi ảnh và trình diễn áo dài.

Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM, cho biết lễ hội quy tụ hơn 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ trong nước, đại diện các tổ chức nhiếp ảnh, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị đào tạo, truyền thông và du lịch. Sự kiện tạo diễn đàn giao lưu, hợp tác, kết nối sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò của nhiếp ảnh trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Một trong những hoạt động chính là hội chợ nhiếp ảnh quốc tế với hơn 100 gian hàng của các chi hội, doanh nghiệp và đơn vị trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Không gian này giới thiệu thiết bị, công nghệ, sản phẩm sáng tạo và các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng.

Nhiều tác phẩm tiêu biểu được đặt tại khu vực diễn ra sự kiện.

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Lễ hội tổ chức 5 triển lãm, gồm “Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác” tại Đường sách Nguyễn Văn Bình; “TP HCM vững bước vào kỷ nguyên mới” tại Đường sách Thủ Đức; “Nhiếp ảnh không biên giới” tại Hội Nhiếp ảnh TP HCM; cùng triển lãm kết quả Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế TP HCM lần thứ 4 và Liên hoan Ảnh truyền thống lần thứ 51 tại công viên Lê Văn Tám.

Hai cuộc thi dành cho cộng đồng cũng được tổ chức gồm Photomarathon với chủ đề lễ hội và “Khoảnh khắc kỳ diệu - Ống kính áo dài Việt Nam”. Ban tổ chức dự kiến thu hút hơn 1.000 người tham gia, tạo cơ hội để công chúng ghi lại đời sống và những nét đặc trưng của thành phố qua góc nhìn nhiếp ảnh.

Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ, có đại diện Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế (FIAP), Hiệp hội Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (IAAP) và các nhiếp ảnh gia đến từ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore, Brunei, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Nga, Bỉ, Hong Kong và Kuwait.

Sự kiện tạo diễn đàn giao lưu, hợp tác, kết nối sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò của nhiếp ảnh trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

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Các nghệ sĩ tham gia sáng tác thực tế, tìm hiểu đời sống, văn hóa và con người TP HCM, trong đó có hoạt động ghi hình tại Cần Giờ và tìm hiểu văn hóa đồng bào Châu Ro.

Ngoài ra, lễ hội có các tọa đàm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiếp ảnh, bản quyền tác phẩm, nhiếp ảnh gắn với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa; cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn áo dài và giao lưu.

Lễ hội kéo dài đến ngày 24/11, hướng tới trở thành sự kiện văn hóa nghệ thuật thường niên, tăng cường giao lưu quốc tế và quảng bá hình ảnh TP HCM.