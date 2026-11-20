Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026) diễn ra trong hai ngày 25 và 26/11, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, với chủ đề “Hào khí Đất Tổ, Khát vọng công nghệ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh”.

Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ - nơi diễn ra Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026).

Thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ) cho biết, đây là lần đầu tiên Phú Thọ tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Theo kế hoạch, ngày hội dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự trực tiếp và 1.000 đại biểu trực tuyến tại các điểm cầu xã, phường. Không gian trưng bày, triển lãm và trình diễn công nghệ có sự tham gia của 40 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ, công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, ý tưởng sáng tạo và các dự án khởi nghiệp.

Triển lãm mở cửa từ 8h đến 22h trong cả hai ngày. Bên cạnh hoạt động trưng bày, ngày hội còn tổ chức hội nghị kết nối cung cầu công nghệ, tọa đàm và hội thảo chuyên đề nhằm kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia, nhà đầu tư, thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Ngày 25/11, chương trình bắt đầu với hoạt động “Hành trình về nguồn - Thanh niên và khát vọng khởi nghiệp” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Sau đó là khai mạc triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chương trình Café khởi nghiệp Phú Thọ, hội nghị kết nối cung cầu công nghệ và tọa đàm hiến kế phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2026-2030. Lễ khai mạc chính thức Techfest PhuTho 2026 diễn ra từ 15h30 đến 17h.

Ngày 26/11, các hoạt động tiếp tục với hội thảo về đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, du lịch Phú Thọ và hội thảo kết nối nhà trường - doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới vườn ươm khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ngày hội tổng kết, bế mạc vào lúc 16h.

Thông qua sự kiện, tỉnh Phú Thọ hướng tới quảng bá tiềm năng, thế mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, đồng thời tạo nền tảng liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030.

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