Các ổ dịch dại trên chó cùng tình trạng thả rông khiến nguy cơ phơi nhiễm còn hiện hữu. Nếu bị cắn hoặc cào, hãy rửa vết thương 15 phút và đến cơ sở y tế ngay.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 8 ổ dịch dại trên đàn chó nuôi tại 6 xã, gồm: Đoài Phương, Hạ Bằng, Hòa Lạc, Kiều Phú, Thạch Thất và Yên Xuân. Bệnh dại vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Tại một số tuyến đường, khu dân cư ở khu vực ngoại thành Hà Nội, tình trạng chó thả rông, tự do chạy trên đường, không có người quản lý hoặc không được trang bị biện pháp bảo đảm an toàn vẫn còn xuất hiện. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn làm tăng khả năng người dân bị chó cắn, phơi nhiễm virus dại.

Đáng lo ngại, chó không được quản lý có thể tiếp xúc với động vật không rõ nguồn gốc hoặc mang mầm bệnh. Khi xảy ra sự cố, việc xác định chủ nuôi, theo dõi sức khỏe và lịch sử tiêm phòng của con vật cũng gặp nhiều khó khăn.

Ảnh minh họa

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra, lây truyền chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật mắc bệnh tiếp xúc với vùng da bị tổn thương, niêm mạc. Khi đã phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Tuy nhiên, bệnh có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại kịp thời.

Trong giai đoạn 2020-2022, mỗi năm Hà Nội ghi nhận 1-2 trường hợp tử vong do bệnh dại. Từ năm 2023 đến nay, thành phố không ghi nhận người mắc dại nhưng vẫn xuất hiện các ổ dịch trên chó. Trong 3 năm 2023-2025, Hà Nội ghi nhận 14 ổ dịch tại 8 phường, xã.

Thực tế này cho thấy nguy cơ lây truyền bệnh trong cộng đồng vẫn hiện hữu nếu việc quản lý đàn chó, mèo và tiêm phòng không được thực hiện nghiêm túc.

Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, các bên cần thực hiện đồng bộ những biện pháp sau:

Đối với chủ nuôi: Tiêm phòng và tiêm nhắc lại vaccine dại đúng lịch cho chó, mèo theo hướng dẫn thú y. Luôn xích, rọ mõm và có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Nếu vật nuôi có dấu hiệu bất thường (hung dữ, chảy dãi, đi đứng loạng choạng) hoặc chết không rõ nguyên nhân, phải cách ly và báo ngay cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương.

Đối với gia đình có trẻ nhỏ: Dạy trẻ không tiếp cận, trêu chọc chó, mèo lạ và tuyệt đối không để trẻ ở một mình với vật nuôi (kể cả thú cưng trong nhà).

Xử lý khi bị phơi nhiễm: Nếu bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm lên vết thương hở, cần rửa ngay dưới vòi nước sạch với xà phòng ít nhất 15 phút, sát khuẩn và đến cơ sở y tế để tiêm phòng kịp thời. Tuyệt đối không tự chữa bằng thuốc nam, đắp lá hay chờ theo dõi vật nuôi rồi mới đi khám.

Đối với cơ quan chức năng: Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý vật nuôi, tiêm phòng dại nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 204/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (có hiệu lực từ ngày 1/8/2026), theo đó, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

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