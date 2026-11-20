Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy “khủng” vừa bị lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam triệt phá, bắt 8 đối tượng, thu giữ 21 bánh heroin.

Ngày 20/11, thông tin từ Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, từ khu vực biên giới giáp Lào về địa bàn ven biển tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kết quả điều tra, đường dây này hoạt động qua nhiều địa bàn, tổ chức vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới giáp Lào, qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó đưa về khu vực ven biển để tiêu thụ.

Một đối tượng trong đường dây ma tuý "khủng" bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây đều có tiền án, tiền sự, trong đó có người từng phạm tội về ma túy và giết người. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nhóm này tổ chức vận chuyển ma túy qua các tuyến đường ven biển và đường biển.

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu thiết lập mạng lưới chân rết tại nhiều địa bàn, phân chia quá trình vận chuyển thành từng chặng nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện.

Lực lượng chức năng thu giữ 21 bánh heroin.

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát thuộc Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 đã tổ chức bắt giữ 8 đối tượng vào ban đêm, thu giữ 21 bánh heroin.

Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố 8 đối tượng về các tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.