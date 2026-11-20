Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Huế cho biết, thông qua công tác nắm tình hình và tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, đơn vị đã phát hiện bắt giữ hai vụ việc liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng CSGT TP Huế kiểm tra phương tiện phát hiện nhiều hành hoá không rõ nguồn gốc. Ảnh: Phòng CSGT TP Huế.

Cụ thể lực lượng đã phát hiện xe ô tô BKS 75C-087.84 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc từ Đông Hà đến Huế, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó phát hiện trên xe vận chuyển nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất gồm: 240 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu KONE (Thái Lan), 144 bộ mỹ phẩm nhãn hiệu MITINE (Thái Lan), 360 hộp nhãn hiệu OAIS (Thái Lan), 5 hộp hàng nhãn hiệu TAWAKO RERFECT và 10 nồi cơm điện nhãn hiệu SHARP. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổng giá trị hàng hóa hơn 100 triệu đồng.

Nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc bị tạm giữ. Ảnh: Phòng CSGT TP Huế.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát giao thông TP Huế phát hiện xe ô tô BKS 50H-141.58 do Trương Đình Hải (SN 1996, trú tại TDP 5, xã A Lưới 2, thành phố Huế) điều khiển có hành vi chở hàng vượt quá trọng tải cho phép từ trên 10% đến 30%. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và Công ty TNHH TMDV VCDL Xuân Thảo (địa chỉ tại số 264 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm về quá tải trọng.

Đáng chú ý, trong quá trình yêu cầu hạ tải, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 5 tấn vải và 3 bao áo khoác không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.