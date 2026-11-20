Bé trai bị rắn cắn vào mu bàn chân khi đang chơi ở nhà, phải truyền huyết thanh hai đợt. Bác sĩ cảnh báo cách sơ cứu sai có thể khiến tổn thương nặng hơn.

Bị rắn lục cắn do tò mò dùng chân đá vào con vật

Theo thông tin từ gia đình, khi đang vui chơi tại nhà, bé gái (6 tuổi) phát hiện một con rắn có đầu hình tam giác, đặc điểm giống rắn lục đuôi đỏ. Do tò mò, bé dùng chân đá vào con vật và bị rắn cắn trúng mu bàn chân trái.

Khoảng 2 giờ sau tai nạn, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa trong tình trạng bàn chân trái sưng nề nghiêm trọng. Các bác sĩ nhanh chóng thăm khám lâm sàng, theo dõi sát sao và chỉ định truyền huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á Long An

Do tổn thương sưng nề vẫn tiếp tục tiến triển sau đợt truyền đầu tiên, ê-kíp điều trị đã chỉ định truyền huyết thanh đợt hai. Nhờ được cấp cứu kịp thời và điều trị đúng phác đồ, sức khỏe của bé dần ổn định, vết sưng giảm rõ rệt và được xuất viện sau 6 ngày điều trị.

Bác sĩ cảnh báo không chủ quan khi bị rắn cắn

Tùy thuộc vào đặc tính của từng loài, nọc độc rắn sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng khác nhau. Đối với nhóm rắn lục, người bị cắn thường xuất hiện tình trạng đau nhức, sưng nề, bầm tím, phồng rộp, xuất huyết tại chỗ và có thể dẫn đến rối loạn đông máu. Trong khi đó, nọc độc của một số loài rắn khác lại tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây sụp mi, nhìn đôi, yếu liệt cơ, khó nuốt và nguy cơ suy hô hấp.

Các bác sĩ nhấn mạnh, triệu chứng nhiễm độc không phải lúc nào cũng bộc phát ngay lập tức. Do đó, người dân tuyệt đối không chủ quan ngay cả khi vết cắn nhỏ, ít đau hoặc chưa có biểu hiện bất thường rõ rệt. Cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo sau khi bị rắn cắn gồm: vết cắn đau và sưng nề tăng dần, bầm tím, chảy máu bất thường (chảy máu chân răng, chảy máu mũi, tiểu máu), chóng mặt, nôn ói, mệt lả, sụp mi, khó nuốt hoặc khó thở.

Khi phát hiện trẻ bị rắn cắn, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm, giữ trẻ bình tĩnh, hạn chế vận động và bất động tương đối vùng chi bị cắn. Đồng thời, người nhà cần tháo bỏ giày dép, trang sức hoặc các vật dụng có thể gây chèn ép khi vết thương sưng nề, ghi nhớ thời điểm xảy ra tai nạn và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế. Nếu đảm bảo khoảng cách an toàn, phụ huynh có thể chụp ảnh con rắn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện loài, tuyệt đối không tìm cách bắt hay mang rắn theo.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không tự ý garô buộc chặt chi, không rạch da, chích, nặn hút nọc độc hay đắp lá cây, thuốc nam, hóa chất lên vết thương. Những cách xử trí sai lầm này không giúp loại bỏ nọc độc mà còn khiến tổn thương trầm trọng hơn và làm chậm trễ thời gian cấp cứu.

Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, các gia đình cần thường xuyên phát quang bụi rậm, giữ vệ sinh sân vườn, không để các đống gỗ, gạch đá hay rác thải tồn đọng gần nhà. Khi đi làm vườn, đi ruộng hoặc đến khu vực nhiều cây cỏ, người dân nên mang giày ủng, mặc quần dài và sử dụng đèn chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm. Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh cần dặn dò các em không đến gần, trêu chọc hoặc tự ý bắt rắn, đồng thời phải báo ngay cho người lớn khi phát hiện rắn xuất hiện trong nhà hay khu vực vui chơi.