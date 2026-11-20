Ngày 20/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao bằng khen cho cô Hoàng Thị Hiền, người bị thương nặng khi lao ra cứu học trò khỏi xe tải.

Sáng 20/11, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đã trực tiếp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Hoàng Thị Hiền (giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, Nghệ An) ngay tại bệnh viện.

Trao Bằng khen cùng bó hoa hướng dương tươi thắm trong sáng 20/11, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh bày tỏ sự xúc động và khâm phục sâu sắc trước sự dũng cảm của cô Hiền. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc cô gạt bỏ an toàn của bản thân để bảo vệ học trò không chỉ là lòng dũng cảm mà còn là minh chứng rõ nét nhất cho tình yêu thương và trách nhiệm của người thầy.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Mỹ Hà

Ví cô giáo như bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời và gọi cô bằng cái tên trìu mến “cô giáo nhỏ kiên cường”, Thứ trưởng động viên cô giữ vững tinh thần lạc quan để vượt qua hành trình phục hồi phía trước.

Đón nhận sự quan tâm đặc biệt, cô Hoàng Thị Hiền nghẹn ngào chia sẻ, ngày 20/11 năm nay mang lại cho cô nhiều cảm xúc khó quên. Thay vì được đứng lớp, sum vầy cùng đồng nghiệp và các em nhỏ, cô đón ngày lễ của ngành trên giường bệnh, tiếp tục nỗ lực từng ngày để hồi phục sức khỏe.

Trước đó vào chiều 28/8/2026, khi đang làm nhiệm vụ tại điểm trường lẻ Tân Lâm (Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành), cô Hiền phát hiện một bé 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường đúng lúc chiếc xe tải lao tới. Không một giây do dự, cô lập tức lao theo, ôm gọn học trò đẩy ra khỏi vùng nguy hiểm.

Học trò được cứu sống an toàn, nhưng cô Hiền không may ngã xuống và bị xe tải cán qua hai chân. Chấn thương quá nặng khiến các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải để giữ lại tính mạng cho cô.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao tặng Bằng khen và hoa cho cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Mỹ Hà

Biến cố ập đến càng đè nặng lên hoàn cảnh gia đình vốn nhiều khó khăn của nữ giáo viên. Là mẹ đơn thân một mình nuôi hai con nhỏ (một bé 7 tuổi, một bé 4 tuổi), sau tai nạn, cô phải gửi hai con cho ông bà ngoại chăm sóc; người thân trong gia đình cũng thay phiên nhau nghỉ việc để túc trực chăm lo cho cô suốt thời gian cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Sau hơn một tháng điều trị tích cực tại Hà Nội, đầu tháng 10/2026, cô Hiền được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) để tiếp tục phác đồ phục hồi. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cô đã có những chuyển biến rất khả quan: các ngón tay, ngón chân bắt đầu có cảm giác và dần lấy lại khả năng vận động. Dự kiến khoảng một tháng nữa, cô sẽ được xuất viện trở về nhà tập luyện phục hồi chức năng.

Nghĩa cử cao đẹp của cô giáo mầm non xứ Nghệ cũng đã chạm đến trái tim của đông đảo đồng nghiệp, các cấp ngành và cộng đồng. Trước đó, thông qua sự kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, các nhà hảo tâm đã quyên góp, trao tặng cô số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cũng trong buổi gặp mặt sáng 20/11, thông qua sự kết nối của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Phenikaa đã trao tặng gia đình cô hai sổ tiết kiệm với tổng trị giá 1 tỷ đồng (500 triệu đồng/sổ) dành riêng cho hai con nhỏ của cô. Số tiền lãi hàng tháng sẽ giúp trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi dạy các cháu, trong khi phần tiền gốc được giữ làm hành trang lập nghiệp khi hai bé tròn 18 tuổi.