Sống Khỏe

Viêm gân nên ăn gì?

Bên cạnh việc điều trị, chế độ dinh dưỡng cũng đóng góp một phần quan trọng giúp gân mau lành và duy trì độ dẻo dai, linh hoạt. 

Bình Nguyên

Viêm gân là một tình trạng phổ biến gây ra đau đớn và khó khăn trong vận động, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

Gân tại bất kỳ vùng nào cũng có thể bị viêm, tuy nhiên xảy ra phổ biến nhất tại các vị trí có cường độ vận động lớn như vai, cổ tay, đầu gối, gót chân… Tình trạng này xuất phát từ các chấn thương (tai nạn giao thông, lao động, chấn thương trong sinh hoạt), bệnh lý về khớp, lão hóa.

Bệnh cũng thường gặp ở các vận động viên thể thao cần hoạt động thể chất liên tục, những người làm công việc lặp đi lặp lại dễ gây sức ép lên gân hoặc phụ nữ sau sinh có gân yếu đi do thay đổi nội tiết, thiếu hụt dinh dưỡng.

Ảnh minh họa/Internet

Bên cạnh các phương pháp điều trị y khoa, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc giảm viêm và hỗ trợ phục hồi gân. Những thực phẩm tốt cho gân, giúp giảm viêm:

Thực phẩm giàu omega-3

Omega-3 có khả năng giảm viêm và hỗ trợ tái tạo mô hiệu quả. Nguồn acid béo tốt này đến từ các loại cá như cá thu, cá ngừ, cá mòi, cá trích, cá bống, cá hồi; Các loại dầu như dầu cá, dầu hạt cải, dầu hướng dương; và từ hạt chia, quả óc chó…

Thực phẩm giàu protein

Protein là thành phần quan trọng tham gia quá trình cấu tạo nên cơ bắp, xương, da, gân và dây chằng, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi các bộ phận này khi bị tổn thương. Cần bổ sung đa dạng nhóm protein bao gồm:

Protein động vật: Ưu tiên thịt trắng như thịt gà, ngan, vịt cung cấp amino acid thiết yếu giúp tái tạo mô và collagen cho gân. Hạn chế thịt đỏ (bò, lợn, cừu) vì có thể làm tăng phản ứng viêm.

Protein thực vật: Các loại đậu như đậu nành, đậu lăng, đậu đen giàu lysine, hỗ trợ tổng hợp collagen tự nhiên tạo nên gân.

Hải sản: Mực, tôm, cua cung cấp protein dễ hấp thụ, hỗ trợ tái tạo mô và tăng cường sức khỏe gân.

Trứng, ngũ cốc nguyên cám: Chứa protein chất lượng cao và vitamin D thúc đẩy mô gân mau lành.

Ảnh minh họa/Internet

Các gia vị có tính kháng viêm

Nghệ: Chứa curcumin là hoạt chất mạnh mẽ giúp giảm viêm, kích thích sản sinh collagen hỗ trợ phục hồi và tái tạo các mô gân hư tổn.

Gừng: Gingerol, hoạt chất chính trong gừng, giúp giảm đau hiệu quả, cải thiện cứng khớp và giảm sưng do viêm gân.

Tỏi: Chứa allicin, một hợp chất có khả năng giảm viêm và bảo vệ vùng gân khỏi nhiễm trùng, từ đó đẩy nhanh tiến độ phục hồi gân.

Rau xanh và trái cây tươi

    Phổ biến nhất là rau cải bó xôi, bông cải xanh, cà rốt, táo, cung cấp chất chống oxy hóa và dưỡng chất cần thiết cho quá trình làm lành gân. Nhóm rau quả giàu vitamin C như ổi, chanh, bưởi, cam, cà chua, xà lách, kiwi… cũng giúp giảm sưng, viêm nhanh chóng.

    Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm bổ trợ mạnh gân cốt, bạn cần xây dựng cho mình một chế độ luyện tập thể dục thể thao, thường xuyên vận động là một trong những phương pháp giúp làm mạnh gân cốt.

