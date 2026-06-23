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[VIDEO] Hà Nội thử nghiệm hành lang bay cho drone dọc sông Hồng và quốc lộ 1A

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[VIDEO] Hà Nội thử nghiệm hành lang bay cho drone dọc sông Hồng và quốc lộ 1A

Hà Nội vừa phê duyệt thí điểm hành lang vận tải drone dọc sông Hồng và quốc lộ 1A, bắt đầu từ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển drone tại Hà Nội #Hành lang bay dọc sông Hồng #Vận tải tầm thấp bằng drone #Chính sách thí điểm về drone #Ứng dụng công nghệ cao trong giao thông

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