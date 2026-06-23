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[VIDEO] Chi phí tăng chồng chất, doanh nghiệp xoay xở giữ giá giữ khách

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[VIDEO] Chi phí tăng chồng chất, doanh nghiệp xoay xở giữ giá giữ khách

Giá nguyên liệu, bao bì, vận chuyển tăng gây khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản, dệt may tại TPHCM. Dh Foods ký hợp đồng dài hạn để giữ giá mùa vụ.

Minh Quân - Hà Anh
#Tác động của chi phí tăng lên doanh nghiệp #Nguyên liệu và vận chuyển tăng giá #Khó khăn trong ngành thủy sản và dệt may #Chiến lược giữ chân khách hàng #Ảnh hưởng của hợp đồng dài hạn

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