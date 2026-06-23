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[VIDEO] El Nino cực mạnh sắp tấn công Việt Nam và hạn hán nghiêm trọng

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[VIDEO] El Nino cực mạnh sắp tấn công Việt Nam và hạn hán nghiêm trọng

Chuyên gia cảnh báo El Nino mạnh nhất từ 1950, gây nắng nóng, thiếu nước và nguy cơ hạn hán lớn tại Việt Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Ảnh hưởng của El Nino mạnh #Khô hạn và thiếu nước #Nắng nóng kỷ lục tại Việt Nam #Dự báo khí tượng mạnh #Nguy cơ thiên tai do El Nino

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