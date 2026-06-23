Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] El Nino cực mạnh sắp tấn công Việt Nam và hạn hán nghiêm trọng
Chuyên gia cảnh báo El Nino mạnh nhất từ 1950, gây nắng nóng, thiếu nước và nguy cơ hạn hán lớn tại Việt Nam.
Chuyên gia cảnh báo El Nino mạnh nhất từ 1950, gây nắng nóng, thiếu nước và nguy cơ hạn hán lớn tại Việt Nam.
Chuyên gia cảnh báo El Nino mạnh nhất từ 1950, gây nắng nóng, thiếu nước và nguy cơ hạn hán lớn tại Việt Nam.
Dịp Quốc khánh năm nay, người lao động nghỉ 5 ngày từ 29/8 đến 2/9, công chức hoán đổi ngày làm và đi làm bù vào thứ bảy 22/8.
Ngày 15/6, giá vàng SJC vượt 150 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới tăng mạnh sau tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình.
Nghiên cứu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy người làm việc từ xa dành thêm hơn một giờ cô đơn mỗi ngày, tăng nguy cơ trầm cảm.
Hà Nội vừa phê duyệt thí điểm hành lang vận tải drone dọc sông Hồng và quốc lộ 1A, bắt đầu từ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Khối ngoại bán ròng kỷ lục 75.000 tỉ đồng. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch VSDC, cảnh báo cần gấp công cụ phòng vệ tỉ giá để giữ chân vốn ngoại tại TTCK Việt Nam.
Giá nguyên liệu, bao bì, vận chuyển tăng gây khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản, dệt may tại TPHCM. Dh Foods ký hợp đồng dài hạn để giữ giá mùa vụ.
Objectways tại Tamil Nadu huấn luyện robot bằng hình ảnh, trong khi viện chính sách cảnh báo nguy cơ bị thay thế công việc.
Hóa đơn điện mùa hè tại Mỹ tăng hơn 10%, gần 800 USD, gây khó khăn cho nhiều gia đình trong chi tiêu hàng tháng.
CEO Microsoft Satya Nadella cảnh báo AI có thể gây ra ảnh hưởng lớn tới các ngành công nghiệp toàn cầu và kêu gọi xây dựng vốn con người, token riêng.
Thông tin Tập đoàn Sơn Hải rao bán cùng lúc 7 mẫu xe sang gồm Bentley, Lexus và BMW đang thu hút sự quan tâm của giới chơi xe trong nước.
Dịp Quốc khánh năm nay, người lao động nghỉ 5 ngày từ 29/8 đến 2/9, công chức hoán đổi ngày làm và đi làm bù vào thứ bảy 22/8.
Ngày 15/6, giá vàng SJC vượt 150 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới tăng mạnh sau tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình.
Nghiên cứu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy người làm việc từ xa dành thêm hơn một giờ cô đơn mỗi ngày, tăng nguy cơ trầm cảm.
Hà Nội vừa phê duyệt thí điểm hành lang vận tải drone dọc sông Hồng và quốc lộ 1A, bắt đầu từ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Khối ngoại bán ròng kỷ lục 75.000 tỉ đồng. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch VSDC, cảnh báo cần gấp công cụ phòng vệ tỉ giá để giữ chân vốn ngoại tại TTCK Việt Nam.
Giá nguyên liệu, bao bì, vận chuyển tăng gây khó khăn cho doanh nghiệp thủy sản, dệt may tại TPHCM. Dh Foods ký hợp đồng dài hạn để giữ giá mùa vụ.
Objectways tại Tamil Nadu huấn luyện robot bằng hình ảnh, trong khi viện chính sách cảnh báo nguy cơ bị thay thế công việc.
Hóa đơn điện mùa hè tại Mỹ tăng hơn 10%, gần 800 USD, gây khó khăn cho nhiều gia đình trong chi tiêu hàng tháng.
CEO Microsoft Satya Nadella cảnh báo AI có thể gây ra ảnh hưởng lớn tới các ngành công nghiệp toàn cầu và kêu gọi xây dựng vốn con người, token riêng.
Báo cáo của Anthropic cảnh báo AI không chỉ viết mã độc mà còn hỗ trợ xâm nhập, mở rộng kiểm soát nội bộ, tỷ lệ rủi ro tăng gấp 1,7 lần.
Giá dầu Brent giảm hơn 5% xuống dưới 80 USD/thùng khi Mỹ và Iran mở lại eo biển Hormuz, với nhiều ý kiến trái chiều về phục hồi nguồn cung.
Bộ Công an đề xuất yêu cầu các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội xác thực danh tính người bán thực phẩm để ngăn chặn gian lận.
Hà Nội chi tới 20 triệu mỗi tháng để thu hút bác sĩ giỏi về cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế từ ngày 1/7.
Dự kiến diễn ra vào tháng 7/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc VUSTA lần thứ IX đang được chuẩn bị khẩn trương, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch đề ra.
Bài viết tổng hợp các dấu mốc quan trọng của VUSTA từ 2020 đến 2025, thể hiện vai trò kết nối trí thức và phát huy khoa học kỹ thuật.
Giữa đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên tới 40 độ C tại Pháp, hai em nhỏ đã tử vong thương tâm do mắc kẹt trong ô tô.
Chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực môi trường, mà trở thành động lực tái cấu trúc mọi ngành nghề, trong đó có báo chí.
Vụ việc “Bẫy kỳ nghỉ” không chỉ là lời cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, mà cho thấy yêu cầu cấp thiết xây dựng “hệ miễn dịch” đủ mạnh.
Từ trí tuệ nhân tạo đến dữ liệu lớn, những công cụ mới đang định hình lại cách nhà báo thu thập, kiểm chứng và kể chuyện trong thế kỷ 21.
Khám phá vai trò của các cơ quan báo chí trong cuộc đua làm chủ hạ tầng số và ảnh hưởng đến tương lai truyền thông.