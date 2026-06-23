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[VIDEO] Quốc khánh nghỉ 5 ngày: Hoán đổi ngày làm, đi làm bù thứ bảy

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[VIDEO] Quốc khánh nghỉ 5 ngày: Hoán đổi ngày làm, đi làm bù thứ bảy

Dịp Quốc khánh năm nay, người lao động nghỉ 5 ngày từ 29/8 đến 2/9, công chức hoán đổi ngày làm và đi làm bù vào thứ bảy 22/8.

Minh Quân - Hà Anh
#Kỳ nghỉ Quốc khánh 5 ngày #Hoán đổi ngày làm việc #Đi làm bù thứ bảy #Chính sách nghỉ lễ #Lịch nghỉ lễ và làm việc

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