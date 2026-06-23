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[VIDEO] Làm việc tại nhà: Vòng xoáy cô lập và trầm cảm đằng sau màn hình

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[VIDEO] Làm việc tại nhà: Vòng xoáy cô lập và trầm cảm đằng sau màn hình

Nghiên cứu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy người làm việc từ xa dành thêm hơn một giờ cô đơn mỗi ngày, tăng nguy cơ trầm cảm.

Minh Quân - Hà Anh
#Làm việc tại nhà #Cô lập xã hội #Tăng nguy cơ trầm cảm #Ảnh hưởng của công việc từ xa #Nghiên cứu Ngân hàng Dự trữ Liên bang

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