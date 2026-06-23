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[VIDEO] Việt Nam dự kiến có 7 sân bay mới đến năm 2030

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[VIDEO] Việt Nam dự kiến có 7 sân bay mới đến năm 2030

Bộ Xây dựng công bố kế hoạch xây dựng 7 sân bay mới đến 2030, nâng tổng số sân bay, đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao với vốn đầu tư lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển sân bay Việt Nam #Kế hoạch đến 2030 #Đầu tư hạ tầng hàng không #Tăng cường vận tải hàng không #Dự án sân bay mới

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