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[VIDEO] Giá vàng SJC vượt 150 triệu đồng sau tin hòa bình Trung Đông

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[VIDEO] Giá vàng SJC vượt 150 triệu đồng sau tin hòa bình Trung Đông

Ngày 15/6, giá vàng SJC vượt 150 triệu đồng/lượng, do giá vàng thế giới tăng mạnh sau tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá vàng SJC vượt 150 triệu đồng #Thỏa thuận hòa bình Trung Đông #Tác động của tin tức hòa bình #Biến động giá vàng thế giới #Ảnh hưởng đến thị trường vàng

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