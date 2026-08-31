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[VIDEO] Ủy ban Chứng khoán phạt 1,5 tỷ đồng hai cá nhân thao túng cổ phiếu VPI

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[VIDEO] Ủy ban Chứng khoán phạt 1,5 tỷ đồng hai cá nhân thao túng cổ phiếu VPI

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1,5 tỷ đồng hai cá nhân thao túng cổ phiếu VPI, cấm giao dịch 2 năm và đình chỉ 16 cá nhân khác.

Minh Quân - Hà Anh
#Ủy ban Chứng khoán #Thao túng cổ phiếu #VPI #Phạt chứng khoán #Cấm giao dịch

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