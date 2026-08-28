Hà Nội miễn phí vé 2 tuyến đường sắt dịp lễ Quốc khánh 2/9

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hành khách đi lại trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được miễn toàn bộ tiền vé.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) sẽ triển khai chương trình miễn phí 100% giá vé lượt trên cả hai tuyến metro đang khai thác, gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Ảnh minh hoạ.

Chính sách ưu đãi vé kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Trong thời gian này, hai tuyến tàu điện vận hành từ 5 giờ 30 phút đến 22 giờ mỗi ngày, duy trì giãn cách 10 phút/chuyến để hành khách chủ động lịch trình di chuyển. Toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ 100% giá vé lượt cho hành khách do ngân sách thành phố đảm bảo thông qua hình thức trợ giá.

Hành khách tham gia giao thông có thể nhận thẻ vé 0 đồng trực tiếp tại quầy hoặc đăng ký vé 0 đồng qua các ứng dụng hiện hành, đại lý, cổng thu hộ, vé điện tử, thẻ ngân hàng và tính năng Tap&Go. Riêng các nhóm đối tượng ưu tiên như người cao tuổi, hành khách sử dụng vé tháng hoặc có thẻ ưu tiên chỉ cần xuất trình giấy tờ phù hợp khi làm thủ tục lên tàu.

Bên cạnh chính sách miễn phí vé, Hà Nội Metro tiếp tục áp dụng các giải pháp giao thông liên hoàn hỗ trợ người dân di chuyển từ điểm đi đến điểm đến. Cụ thể, hành khách có thể sử dụng tính năng "Đặt chuyến liên thông" (Be-Metro-Be) trên ứng dụng Hà Nội Metro để kết nối lộ trình giữa xe công nghệ và tàu điện.

Ảnh minh hoạ.

Trong đợt này, đơn vị phát hành 30.000 mã ưu đãi giảm 15% giá trị chuyến đi (tối đa 50.000 đồng) cho người dùng tính năng đặt chuyến liên thông. Chương trình ưu đãi kéo dài đến hết ngày 30/9/2026 hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết số lượng mã.

Việc miễn phí vé dịp lễ Quốc khánh 2/9 được đánh giá là giải pháp thiết thực hỗ trợ người dân, đồng thời góp phần khuyến khích cộng đồng tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực cho phương tiện cá nhân và hướng tới xây dựng hệ thống giao thông đô thị an toàn, thân thiện với môi trường.