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[GALLERY] Hàng nghìn người tham gia sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Xã hội

[GALLERY] Hàng nghìn người tham gia sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 30/8/2026, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố thu hút hàng nghìn người tham dự.

Thiên Anh
Sáng 30/8/2026, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Sáng 30/8/2026, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, tiếp nối hành trình được Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Từ “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” của mùa đầu tiên, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 nối dài mục tiêu thành hành trình “10 tỷ bước xanh – Vì Việt Nam vững bền”. 10 tỷ bước không phải đích đến của riêng ngày hội 30/8, mà là một hành trình dài được cộng đồng cùng tích lũy qua từng bước chân, từng ngày.
Từ “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” của mùa đầu tiên, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 nối dài mục tiêu thành hành trình “10 tỷ bước xanh – Vì Việt Nam vững bền”. 10 tỷ bước không phải đích đến của riêng ngày hội 30/8, mà là một hành trình dài được cộng đồng cùng tích lũy qua từng bước chân, từng ngày.
Phát biểu khai mạc sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của việc chương trình bước sang năm thứ hai: “Lần thứ hai – hai chữ ấy nghe thì giản dị, nhưng với những người tổ chức chúng tôi lại rất có ý nghĩa. Bởi tổ chức một lần thì mới là một sự kiện. Tổ chức lần thứ hai, rồi lần thứ ba, và tiếp nữa – nó bắt đầu thành một thói quen. Mà thói quen mới chính là thứ làm thay đổi một con người, và có thể tạo sự thay đổi cho xã hội.”
Phát biểu khai mạc sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của việc chương trình bước sang năm thứ hai: “Lần thứ hai – hai chữ ấy nghe thì giản dị, nhưng với những người tổ chức chúng tôi lại rất có ý nghĩa. Bởi tổ chức một lần thì mới là một sự kiện. Tổ chức lần thứ hai, rồi lần thứ ba, và tiếp nữa – nó bắt đầu thành một thói quen. Mà thói quen mới chính là thứ làm thay đổi một con người, và có thể tạo sự thay đổi cho xã hội.”
Phát biểu chỉ đạo chương trình, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình đồng thời đề nghị Ban Tổ chức nghiên cứu duy trì chương trình thành hoạt động thường niên, ngày càng thiết thực, hiệu quả; kết nối chặt chẽ với các phong trào thi đua yêunước, các cuộc vận động lớn, từ sự chung sức, đồng lòng của hàng triệu người dân sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Phát biểu chỉ đạo chương trình, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình đồng thời đề nghị Ban Tổ chức nghiên cứu duy trì chương trình thành hoạt động thường niên, ngày càng thiết thực, hiệu quả; kết nối chặt chẽ với các phong trào thi đua yêunước, các cuộc vận động lớn, từ sự chung sức, đồng lòng của hàng triệu người dân sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Tinh thần ấy cũng được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định “Cùng Việt Nam tiến bước” là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất – tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh.
Tinh thần ấy cũng được Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định “Cùng Việt Nam tiến bước” là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất – tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh.
“Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 đã ghi nhận 1.774.268 tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân trực tiếp tham gia ngày hội đi bộ tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính. Từ nền tảng số đến những điểm đi bộ trực tiếp trên cả nước, mỗi con số là một phần của hành trình chung, cho thấy sức lan tỏa của một hoạt động bắt đầu từ điều giản dị nhất: mỗi người cùng bước thêm một bước.
“Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 đã ghi nhận 1.774.268 tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân trực tiếp tham gia ngày hội đi bộ tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính. Từ nền tảng số đến những điểm đi bộ trực tiếp trên cả nước, mỗi con số là một phần của hành trình chung, cho thấy sức lan tỏa của một hoạt động bắt đầu từ điều giản dị nhất: mỗi người cùng bước thêm một bước.
Đặc biệt, tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới - Số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường, với 34 tỉnh, thành phố đồng thời thực hiện hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.
Đặc biệt, tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới - Số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường, với 34 tỉnh, thành phố đồng thời thực hiện hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.
Dấu mốc Guinness không chỉ ghi nhận quy mô của một ngày hội, mà còn ghi nhận khả năng kết nối và cùng hành động của cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Từ những bước chân ở quảng trường, đường phố đến từng xã, phường, hàng vạn người ở nhiều địa phương khác nhau đã cùng bước trong một thời điểm, vì một mục tiêu chung.
Dấu mốc Guinness không chỉ ghi nhận quy mô của một ngày hội, mà còn ghi nhận khả năng kết nối và cùng hành động của cộng đồng trên phạm vi toàn quốc. Từ những bước chân ở quảng trường, đường phố đến từng xã, phường, hàng vạn người ở nhiều địa phương khác nhau đã cùng bước trong một thời điểm, vì một mục tiêu chung.
Từ 1 tỷ bước chân đến 10 tỷ bước xanh, “Cùng Việt Nam tiến bước” đang đi từ một sự kiện trở thành một hành trình, từ một hành động trở thành một thói quen.
Từ 1 tỷ bước chân đến 10 tỷ bước xanh, “Cùng Việt Nam tiến bước” đang đi từ một sự kiện trở thành một hành trình, từ một hành động trở thành một thói quen.
Kỷ lục được xác lập trong một ngày, nhưng những bước chân sẽ tiếp tục được nối dài – vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.
Kỷ lục được xác lập trong một ngày, nhưng những bước chân sẽ tiếp tục được nối dài – vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn và vững bền hơn.
Thiên Anh
#sự kiện đi bộ #Việt Nam #Kỷ lục Guinness #đoàn kết #bước chân #môi trường

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