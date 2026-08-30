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[GALLERY] Cận cảnh MINI Cooper S đặc biệt Rooftop sơn đảo màu, hơn 1 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh MINI Cooper S đặc biệt Rooftop sơn đảo màu, hơn 1 tỷ đồng

Mẫu xe Rooftop Editions mới của Mini phát triển dựa trên dòng Cooper S 2 cửa và 4 cửa, sở hữu ngoại thất kết hợp giữa màu xanh và bạc cùng ghế ngồi thể thao.

Nguyễn Anh
Mini Cooper S Rooftop 2026 là phiên bản giới hạn thứ 5 trong chuỗi 8 phiên bản giới hạn mới sẽ ra mắt trong năm nay. Được phát triển dựa trên Cooper S 2-Door và Cooper S 4-Door, các phiên bản đặc biệt này được đặt tên theo phần mui xe tương phản nổi tiếng của hãng và sở hữu “thiết kế đảo màu”.
Mini Cooper S Rooftop 2026 là phiên bản giới hạn thứ 5 trong chuỗi 8 phiên bản giới hạn mới sẽ ra mắt trong năm nay. Được phát triển dựa trên Cooper S 2-Door và Cooper S 4-Door, các phiên bản đặc biệt này được đặt tên theo phần mui xe tương phản nổi tiếng của hãng và sở hữu “thiết kế đảo màu”.
Một phiên bản Mini Cooper S Rooftop 2026 4 cửa có phần thân xe màu xanh Indigo Sunset Blue Metallic, kết hợp cùng phần mui và ốp gương chiếu hậu mang màu bạc Melting Silver III Metallic.
Một phiên bản Mini Cooper S Rooftop 2026 4 cửa có phần thân xe màu xanh Indigo Sunset Blue Metallic, kết hợp cùng phần mui và ốp gương chiếu hậu mang màu bạc Melting Silver III Metallic.
Phiên bản còn lại được thiết kế ngược lại, phần thân xe màu bạc Melting Silver III Metallic cùng mui và gương chiếu hậu màu xanh Indigo Sunset Blue Metallic.
Phiên bản còn lại được thiết kế ngược lại, phần thân xe màu bạc Melting Silver III Metallic cùng mui và gương chiếu hậu màu xanh Indigo Sunset Blue Metallic.
Điểm nhấn cho thiết kế đầy màu sắc trên Mini Cooper S Rooftop 2026 cho cả 2 phiên bản là các dải decal trang trí tương phản chạy dọc nắp ca-pô và cửa cốp sau.
Điểm nhấn cho thiết kế đầy màu sắc trên Mini Cooper S Rooftop 2026 cho cả 2 phiên bản là các dải decal trang trí tương phản chạy dọc nắp ca-pô và cửa cốp sau.
Không gian nội thất không thay đổi quá nhiều, nhưng phiên bản đặc biệt trang bị ghế thể thao John Cooper Works với logo “Mini” dập nổi trên lưng ghế.
Không gian nội thất không thay đổi quá nhiều, nhưng phiên bản đặc biệt trang bị ghế thể thao John Cooper Works với logo “Mini” dập nổi trên lưng ghế.
Khoang nội thất bọc da Vescin màu đen với các đường chỉ khâu tương phản trên vô-lăng cùng các điểm nhấn màu xanh trên bảng táp-lô.
Khoang nội thất bọc da Vescin màu đen với các đường chỉ khâu tương phản trên vô-lăng cùng các điểm nhấn màu xanh trên bảng táp-lô.
Mini Rooftop Editions phiên bản đặc biệt trang bị bộ mâm 17 inch, các chi tiết ngoại thất ốp đen bóng, và ghế lái chỉnh điện tích hợp tính năng hỗ trợ người lái năng động.
Mini Rooftop Editions phiên bản đặc biệt trang bị bộ mâm 17 inch, các chi tiết ngoại thất ốp đen bóng, và ghế lái chỉnh điện tích hợp tính năng hỗ trợ người lái năng động.
Phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên gói trang bị Iconic Trim đi kèm gói Comfort Plus, bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có tính năng dừng và khởi động, định vị thực tế ảo tăng cường và hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assist Plus.
Phiên bản đặc biệt được phát triển dựa trên gói trang bị Iconic Trim đi kèm gói Comfort Plus, bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có tính năng dừng và khởi động, định vị thực tế ảo tăng cường và hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assist Plus.
Các điểm nhấn đáng chú ý khác, gồm: gương chiếu hậu chống chói tự động, đế sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon và hệ thống mở cửa không cần chìa khóa.
Các điểm nhấn đáng chú ý khác, gồm: gương chiếu hậu chống chói tự động, đế sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon và hệ thống mở cửa không cần chìa khóa.
Sức mạnh của Mini Rooftop Editions đến từ khối động cơ 4 xi-lanh tăng áp dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 299 Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 6,3 giây.
Sức mạnh của Mini Rooftop Editions đến từ khối động cơ 4 xi-lanh tăng áp dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 299 Nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong 6,3 giây.
Mức giá khởi điểm từ 39.995 USD (tương đương 1,04 tỷ đồng), những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào tháng 10. Phiên bản 4 cửa có giá đắt hơn một chút ở mức 40.995 USD (khoảng 1,07 tỷ đồng).
Mức giá khởi điểm từ 39.995 USD (tương đương 1,04 tỷ đồng), những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào tháng 10. Phiên bản 4 cửa có giá đắt hơn một chút ở mức 40.995 USD (khoảng 1,07 tỷ đồng).
Video: Xem chi tiết MINI Cooper 3Door in Rooftop Grey Metallic.
Nguyễn Anh
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