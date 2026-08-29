Công an Phú Thọ thông tin về vụ nổ khiến 4 người thương vong

Vụ nổ tại khu nhà trọ ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ khiến một người tử vong, ba người bị thương. Công an nghi vụ việc liên quan đến sản xuất pháo nổ trái phép.

Ngày 29/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ ở xã Bình Xuyên khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h10 ngày 29/8, tại phòng trọ 404 thuộc khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra một vụ nổ.

Công an tỉnh Phú Thọ khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và triển khai các hoạt động điều tra.

Qua khám nghiệm và thu thập vật chứng, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường nhiều vỏ và pháo nổ thành phẩm. Ngoài ra, còn có các chất bột màu vàng nghi là lưu huỳnh và chất bột màu đen nghi là thuốc pháo.

Vụ nổ khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ nổ có liên quan đến hành vi sản xuất pháo nổ trái phép.

Vụ nổ khiến một nam thanh niên tử vong tại hiện trường, ba nam thanh niên bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu.

Vụ nổ cũng khiến các phòng trọ 403, 404 và 405 bị hư hỏng. Một số phòng trọ khác cùng phần mái tôn tại sân chung của khu nhà trọ cũng bị ảnh hưởng.

Hiện Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác định hành vi của những người có liên quan và làm rõ nguồn gốc các nguyên liệu được sử dụng để sản xuất pháo.

Cơ quan công an cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

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