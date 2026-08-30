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Loại rau giàu chất xơ bậc nhất, hỗ trợ tiêu hoá, chống ung thư

Loại rau nhiều xơ bậc nhất có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư. 

Theo Thuỳ Đặng/ Dân Việt

Măng là một loại rau có thể nói là nhiều xơ nhất Việt Nam, quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Loại rau nhiều xơ bậc nhất có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.

Từ loại rau nhiều xơ nhất Việt Nam này có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon và hương vị khác nhau. Trong đó có món nộm măng hấp dẫn bởi vị giòn giòn của măng, chua thanh của chanh, ngọt dịu của đường, đậm đà của nước mắm, quyện cùng thịt, giò và vị bùi thơm của lạc, vừng.

Dân Việt giới thiệu cách làm món nộm măng ăn lạ miệng, hấp dẫn như sau:

Nguyên liệu:

- Măng tươi luộc sẵn (măng nứa hoặc măng giang là ngon nhất)

- Lạc, vừng (nếu có)

- Rau thơm: mùi tàu, rau mùi, rau húng, rau răm hoặc húng chó tùy sở thích

- Chanh, đường, mắm, ớt

- Giò thái sợi, hoặc thịt ngan/vịt xé, hoặc thịt bò trần tái; thêm tỏi hoặc gừng để đậm vị hơn.

Nguyên liệu đơn giản, dễ làm.
Nguyên liệu đơn giản, dễ làm.

Cách làm:

- Măng rửa sạch, tước nhỏ, luộc chín để nguội rồi vắt thật khô.

- Lạc, vừng rang vàng, giã dập; rau thơm rửa sạch, thái nhỏ.

- Pha nước trộn: 2 đường – 1 cốt chanh – 1 mắm – 1 nước lọc, khuấy tan, thêm tỏi ớt băm, nêm vừa miệng.

- Gần ăn mới trộn măng với giò/thịt, rau thơm và nước trộn; rắc lạc vừng lên trên.

Thành phẩm: Măng vàng giòn quyện vị chua ngọt, thơm bùi của lạc vừng, ăn với cơm thường ngày hay trong mâm đãi khách đều hấp dẫn.

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Đặng thực hiện.

danviet.vn
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#loại rau #giàu chất xơ #măng #món ăn ngon #mẹo nấu ăn

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