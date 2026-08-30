Nữ hành khách hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh gây xôn xao mạng xã hội

Nhóm nữ khách say rượu tấn công tài xế taxi trên xe tại Quảng Ninh, vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 30/8, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một bị nhóm nữ hành khách chửi bới, hành hung trên xe tại Quảng Ninh.

Nhóm hành khách nữ hành hung tài xế taxi. Ảnh cắt từ video.

Theo nội dung được chia sẻ, nhóm khách gồm 6 người, có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia, gọi một chiếc taxi 4 chỗ để di chuyển. Tài xế đồng ý chở nhóm người này, tuy nhiên trong quá trình di chuyển đã .

Hình ảnh từ camera bên trong taxi cho thấy, trên xe có nhiều người ngồi chật các vị trí. Hai nữ hành khách ngồi ở ghế phía trước liên tục lớn tiếng với tài xế, trong đó một người cầm guốc chỉ về phía nam tài xế.

Sau đó, một ngồi phía sau bất ngờ túm tóc, giật mạnh đầu tài xế về phía sau. Một số người khác cũng có hành động tấn công nam tài xế.

Trước tình huống trên, tài xế liên tục hô "cướp", sau đó mở cửa rời khỏi xe. Camera tiếp tục ghi lại cảnh một số người trong nhóm khách xuống xe, đuổi theo tài xế ở khu vực phía trước một quán bar.

Các cô gái vừa hành hung vừa chửi bới nam tài xế.

Theo ông Hải, nhóm khách thuê taxi di chuyển từ phường Móng Cái 2 đến phường Móng Cái 1 để vào một . Vụ việc đang được Công an phường Móng Cái 1 xác minh.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Móng Cái 1, cho biết sau khi nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, công an phường đã chủ động xác minh danh tính những người liên quan, đồng thời triệu tập để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.