Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Hồ Hoàn Kiếm rực rỡ bằng công nghệ ánh sáng dịp nghỉ lễ 2/9

Xã hội

[GALLERY] Hồ Hoàn Kiếm rực rỡ bằng công nghệ ánh sáng dịp nghỉ lễ 2/9

Hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thiên Anh
Dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức Lễ khánh thành Dự án chiếu sáng trang trí xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức Lễ khánh thành Dự án chiếu sáng trang trí xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Đây là bước đánh dấu sự khởi đầu của một diện mạo mới cho Hồ Hoàn Kiếm về đêm – nơi ánh sáng hòa cùng cảnh quan, kiến trúc và những giá trị di sản, tạo nên một không gian giàu cảm xúc và sức sống.
Đây là bước đánh dấu sự khởi đầu của một diện mạo mới cho Hồ Hoàn Kiếm về đêm – nơi ánh sáng hòa cùng cảnh quan, kiến trúc và những giá trị di sản, tạo nên một không gian giàu cảm xúc và sức sống.
Với hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật được bổ sung, vẻ đẹp hồ Hoàn Kiếm về đêm được tôn lên bằng những lớp ánh sáng nhẹ nhàng, hài hòa với cảnh quan.
Với hệ thống chiếu sáng trang trí mỹ thuật được bổ sung, vẻ đẹp hồ Hoàn Kiếm về đêm được tôn lên bằng những lớp ánh sáng nhẹ nhàng, hài hòa với cảnh quan.
Mục tiêu của công trình không chỉ là nâng cao chất lượng không gian đô thị, tạo điểm nhấn về thị giác mà quan trọng hơn là tôn lên vẻ đẹp vốn có, đặc tả nét cổ kính của Hồ Hoàn Kiếm và những công trình kiến trúc đã gắn bó với không gian này qua nhiều thế hệ.
Mục tiêu của công trình không chỉ là nâng cao chất lượng không gian đô thị, tạo điểm nhấn về thị giác mà quan trọng hơn là tôn lên vẻ đẹp vốn có, đặc tả nét cổ kính của Hồ Hoàn Kiếm và những công trình kiến trúc đã gắn bó với không gian này qua nhiều thế hệ.
Kịch bản chiếu sáng tổng thể được tổ chức thành nhiều lớp, khởi nguồn từ vị trí cây đa trong khu vực Đồng hồ hoa Thụy Sĩ, sau đó từng bước lan tỏa ra mặt hồ, hệ thống bờ kè, rừng cây và cảnh quan xung quanh, kết nối với tuyến đường bao quanh Hồ Hoàn Kiếm.
Kịch bản chiếu sáng tổng thể được tổ chức thành nhiều lớp, khởi nguồn từ vị trí cây đa trong khu vực Đồng hồ hoa Thụy Sĩ, sau đó từng bước lan tỏa ra mặt hồ, hệ thống bờ kè, rừng cây và cảnh quan xung quanh, kết nối với tuyến đường bao quanh Hồ Hoàn Kiếm.
Từ một điểm sáng, ánh sáng dần lan tỏa, kết nối toàn bộ không gian, tạo nên diện mạo mới cho Hồ Hoàn Kiếm trong đêm nhưng vẫn giữ trọn vẻ đẹp vốn có.
Từ một điểm sáng, ánh sáng dần lan tỏa, kết nối toàn bộ không gian, tạo nên diện mạo mới cho Hồ Hoàn Kiếm trong đêm nhưng vẫn giữ trọn vẻ đẹp vốn có.
Điểm nhấn đầu tiên của hành trình là các biểu tượng di sản quanh hồ. Ánh sáng từ cây đa được dẫn truyền tới Tháp Rùa - biểu tượng nổi bật giữa mặt hồ, sau đó được tiếp nối sang đền Ngọc Sơn.
Điểm nhấn đầu tiên của hành trình là các biểu tượng di sản quanh hồ. Ánh sáng từ cây đa được dẫn truyền tới Tháp Rùa - biểu tượng nổi bật giữa mặt hồ, sau đó được tiếp nối sang đền Ngọc Sơn.
Sắc ánh sáng ấm gợi lên vẻ trầm mặc, tĩnh lặng và ấm áp, phù hợp với đặc trưng của một không gian di sản. Hành trình ánh sáng tiếp tục lan tỏa, lần lượt đánh thức cầu Thê Húc, tháp Hòa Phong, đền Bà Kiệu và Tháp Bút.
Sắc ánh sáng ấm gợi lên vẻ trầm mặc, tĩnh lặng và ấm áp, phù hợp với đặc trưng của một không gian di sản. Hành trình ánh sáng tiếp tục lan tỏa, lần lượt đánh thức cầu Thê Húc, tháp Hòa Phong, đền Bà Kiệu và Tháp Bút.
Điểm nhấn khác của dự án là việc sử dụng hệ thống đèn Gobo Mapping tại các khu vực vui chơi, giải trí trên tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Với hệ thống này, những hình ảnh được xây dựng từ các chủ đề gần gũi như thiên nhiên và khoa học, tạo điểm nhấn trực quan trên không gian đường phố.
Điểm nhấn khác của dự án là việc sử dụng hệ thống đèn Gobo Mapping tại các khu vực vui chơi, giải trí trên tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Với hệ thống này, những hình ảnh được xây dựng từ các chủ đề gần gũi như thiên nhiên và khoa học, tạo điểm nhấn trực quan trên không gian đường phố.
Đặc biệt, tại các khu vực Mapping tương tác, ánh sáng không còn chỉ để ngắm nhìn mà trở thành một phần của trải nghiệm. Mỗi bước chân của người đi bộ có thể tạo ra những hiệu ứng hình ảnh chuyển động, biến mặt đường thành không gian tương tác sống động.
Đặc biệt, tại các khu vực Mapping tương tác, ánh sáng không còn chỉ để ngắm nhìn mà trở thành một phần của trải nghiệm. Mỗi bước chân của người đi bộ có thể tạo ra những hiệu ứng hình ảnh chuyển động, biến mặt đường thành không gian tương tác sống động.
Không chỉ các công trình kiến trúc, hệ thống chiếu sáng còn tạo nên một “bức tranh bốn mùa” trên không gian cảnh quan quanh hồ.
Không chỉ các công trình kiến trúc, hệ thống chiếu sáng còn tạo nên một “bức tranh bốn mùa” trên không gian cảnh quan quanh hồ.
Chứng kiến không gian ánh sáng tuyệt đẹp của Hà Nội, nhiều người dân bày tỏ sự thích thú. Dạo bước quanh hồ Gươm, họ bất ngờ vì vẻ đẹp lung linh, rực rỡ sắc màu. Hồ Gươm vốn rất đẹp, giờ càng thêm quyến rũ và đẹp mắt.
Chứng kiến không gian ánh sáng tuyệt đẹp của Hà Nội, nhiều người dân bày tỏ sự thích thú. Dạo bước quanh hồ Gươm, họ bất ngờ vì vẻ đẹp lung linh, rực rỡ sắc màu. Hồ Gươm vốn rất đẹp, giờ càng thêm quyến rũ và đẹp mắt.
Thiên Anh
#Hồ Hoàn Kiếm #chiếu sáng nghệ thuật #dịch vụ ánh sáng #lễ 2/9 #di sản Hà Nội #chiếu sáng đô thị

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT