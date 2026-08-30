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[GALLERY ]Miệt mài 'bám' công trường ngày nghỉ lễ 2/9

Xã hội

[GALLERY ]Miệt mài 'bám' công trường ngày nghỉ lễ 2/9

Dù nhiều người về nhà đón lễ Quốc khánh, công nhân thi công dự án mở rộng Quốc lộ 46 vẫn làm việc để đảm bảo tiến độ, hướng tới hoàn thành sớm.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022, có tổng chiều dài gần 10,7 km, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Hòa Hiệp là đơn vị thi công. Công trình khởi công tháng 3/2025, ban đầu dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026. Sau đó, thời gian thực hiện dự án được gia hạn đến tháng 10/2026.
Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2022, có tổng chiều dài gần 10,7 km, tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Hòa Hiệp là đơn vị thi công. Công trình khởi công tháng 3/2025, ban đầu dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026. Sau đó, thời gian thực hiện dự án được gia hạn đến tháng 10/2026.
Ghi nhận ngày 29/8, trên công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tiếng máy móc, xe vận chuyển vật liệu hòa cùng nhịp làm việc liên tục của các tổ, đội công nhân. Từng tốp công nhân tất bật tại các vị trí thi công, người điều khiển máy móc, người san gạt, người kiểm tra, hoàn thiện từng hạng mục.
Ghi nhận ngày 29/8, trên công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tiếng máy móc, xe vận chuyển vật liệu hòa cùng nhịp làm việc liên tục của các tổ, đội công nhân. Từng tốp công nhân tất bật tại các vị trí thi công, người điều khiển máy móc, người san gạt, người kiểm tra, hoàn thiện từng hạng mục.
Anh Trần Đình Nam, công nhân đang làm việc tại dự án, cho biết những ngày này khối lượng công việc khá lớn. Xác định công trình đang bước vào giai đoạn nước rút, các tổ, đội đều động viên nhau cố gắng hoàn thành phần việc được giao. “Lễ năm nay chúng tôi vẫn ở lại công trường làm việc. Công việc có vất vả nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng, bởi dự án đang cần đẩy nhanh tiến độ. Khi tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng, người dân đi lại thuận lợi hơn, đó cũng là niềm vui của những người trực tiếp làm công trình”, anh Nam chia sẻ.
Anh Trần Đình Nam, công nhân đang làm việc tại dự án, cho biết những ngày này khối lượng công việc khá lớn. Xác định công trình đang bước vào giai đoạn nước rút, các tổ, đội đều động viên nhau cố gắng hoàn thành phần việc được giao. “Lễ năm nay chúng tôi vẫn ở lại công trường làm việc. Công việc có vất vả nhưng ai cũng động viên nhau cố gắng, bởi dự án đang cần đẩy nhanh tiến độ. Khi tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng, người dân đi lại thuận lợi hơn, đó cũng là niềm vui của những người trực tiếp làm công trình”, anh Nam chia sẻ.
Không chỉ công nhân, đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và chỉ huy công trường cũng duy trì lực lượng thường trực trong những ngày nghỉ lễ. Nhân lực được bố trí theo từng mũi thi công, bảo đảm các hạng mục được triển khai liên tục, không bị gián đoạn.
Không chỉ công nhân, đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và chỉ huy công trường cũng duy trì lực lượng thường trực trong những ngày nghỉ lễ. Nhân lực được bố trí theo từng mũi thi công, bảo đảm các hạng mục được triển khai liên tục, không bị gián đoạn.
Trong giai đoạn nước rút, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để tăng tốc. Việc duy trì thi công trong dịp lễ 2/9 cũng nằm trong kế hoạch đẩy nhanh tiến độ này. Trong ảnh, công nhân đang khẩn trương thi công hệ thống cống tại khu vực Km29, qua xã Kim Liên, Nghệ An.
Trong giai đoạn nước rút, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để tăng tốc. Việc duy trì thi công trong dịp lễ 2/9 cũng nằm trong kế hoạch đẩy nhanh tiến độ này. Trong ảnh, công nhân đang khẩn trương thi công hệ thống cống tại khu vực Km29, qua xã Kim Liên, Nghệ An.
Ông Lê Đức Tùng, Giám đốc điều hành Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46, cho biết theo tiến độ được Bộ Xây dựng giao, toàn bộ dự án phải hoàn thành trước ngày 30/10. Tuy nhiên, thực hiện cam kết với lãnh đạo UBND tỉnh, nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần mặt đường bê tông nhựa trước ngày 30/9 và cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 9/2026. “Anh em xác định đây là giai đoạn nước rút nên sẽ tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ. Dịp lễ 2/9, công trường vẫn duy trì thi công bình thường. Các chế độ, chính sách đối với người lao động trong những ngày lễ cũng được thực hiện đầy đủ theo quy định”, ông Tùng cho hay.
Ông Lê Đức Tùng, Giám đốc điều hành Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46, cho biết theo tiến độ được Bộ Xây dựng giao, toàn bộ dự án phải hoàn thành trước ngày 30/10. Tuy nhiên, thực hiện cam kết với lãnh đạo UBND tỉnh, nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ phần mặt đường bê tông nhựa trước ngày 30/9 và cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 9/2026. “Anh em xác định đây là giai đoạn nước rút nên sẽ tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ. Dịp lễ 2/9, công trường vẫn duy trì thi công bình thường. Các chế độ, chính sách đối với người lao động trong những ngày lễ cũng được thực hiện đầy đủ theo quy định”, ông Tùng cho hay.
Ngày nghỉ lễ, công nhân vẫn lặng lẽ bám máy, bám đường. “Làm công trường xa nhà nên ngày lễ ai cũng muốn được về với gia đình. Nhưng công việc đang cần người, anh em ở lại cũng xác định cố gắng thêm một chút để công trình sớm hoàn thành”, anh Thành, một công nhân, tâm sự.
Ngày nghỉ lễ, công nhân vẫn lặng lẽ bám máy, bám đường. “Làm công trường xa nhà nên ngày lễ ai cũng muốn được về với gia đình. Nhưng công việc đang cần người, anh em ở lại cũng xác định cố gắng thêm một chút để công trình sớm hoàn thành”, anh Thành, một công nhân, tâm sự.
Việc tăng ca, thi công xuyên lễ được nhà thầu tính toán phù hợp với từng hạng mục, đồng thời đặt yêu cầu an toàn lao động lên hàng đầu. Các phương tiện, máy móc được kiểm tra trước khi vận hành; nhân sự phụ trách thiết bị và lực lượng kỹ thuật được bố trí thường trực nhằm hạn chế sự cố trong quá trình thi công.
Việc tăng ca, thi công xuyên lễ được nhà thầu tính toán phù hợp với từng hạng mục, đồng thời đặt yêu cầu an toàn lao động lên hàng đầu. Các phương tiện, máy móc được kiểm tra trước khi vận hành; nhân sự phụ trách thiết bị và lực lượng kỹ thuật được bố trí thường trực nhằm hạn chế sự cố trong quá trình thi công.
Quốc lộ 46 là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực thành phố Vinh (cũ) với huyện Nam Đàn (cũ) và các địa bàn lân cận. Việc cải tạo, mở rộng tuyến đường được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông, hoàn thiện hạ tầng giao thông, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của địa phương.
Quốc lộ 46 là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực thành phố Vinh (cũ) với huyện Nam Đàn (cũ) và các địa bàn lân cận. Việc cải tạo, mở rộng tuyến đường được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông, hoàn thiện hạ tầng giao thông, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của địa phương.
Theo Thu Hiền/ Tiền Phong
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#công nhân #công trường #lễ hội #công việc #đóng góp #xây dựng

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