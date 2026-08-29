Từ tháng 9/2026, thửa đất được định danh, nhận lương hưu qua VNeID

Từ tháng 9/2026, hàng loạt quy định pháp luật mới liên quan đến tiền lương, cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, định danh thửa đất… có hiệu lực.

Thửa đất được định danh bằng mã 12 chữ số

Từ 1/9/2026, Nghị định số 326/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh địa điểm chính thức có hiệu lực.

Theo Điều 3 và Điều 4 Nghị định 326/2026/NĐ-CP: Mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất; mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập; mỗi địa điểm được gắn một mã định danh riêng biệt, không trùng lặp, bảo đảm tính ổn định, mở rộng và khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, không phải tất cả thửa đất sẽ được cấp mã định danh ngay trong ngày 1/9/2026.

Theo Điều 17 Nghị định 326/2026/NĐ-CP, đối với các đối tượng đã có đầy đủ thông tin tối thiểu, cơ quan có thẩm quyền thực hiện đồng bộ dữ liệu để triển khai khi Nghị định có hiệu lực; trường hợp chưa đủ thông tin thì phải xây dựng lộ trình thu thập, tạo lập, bổ sung và đồng bộ dữ liệu.

Khoản 1 Điều 7 Nghị định 326/2026/NĐ-CP quy định, không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mà các thông tin trong thành phần hồ sơ đã có dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Người dân được khai thác dữ liệu định danh địa điểm trên VNeID theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 326/2026/NĐ-CP.

Đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi

Nghị định số 301/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, có hiệu lực thi hành từ 1/9/2026.

Theo đó, cha mẹ có thể đăng ký cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi nếu có nhu cầu ngay trong quá trình đăng ký khai sinh liên thông điện tử, không phải thực hiện thêm một thủ tục riêng như trước đây.

Nhận lương hưu qua VNeID

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2026.

Theo đó, "tài khoản hưởng an sinh xã hội" được quy định là thông tin định danh trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), cho phép tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Trước đó, việc liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID đã được triển khai để phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ, an sinh xã hội. Từ 28/9/2026, cơ chế này được quy định cụ thể hơn tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Đáng chú ý, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ, có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử để hưởng an sinh xã hội.

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