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[GALLERY] Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Xã hội

[GALLERY] Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn trên nhiều tuyến phố hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).

Thiên Anh
Những ngày này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hiện diện nổi bật trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội...
Những ngày này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hiện diện nổi bật trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội...
Từ khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ đến các tuyến đường dẫn về Quảng trường Ba Đình, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 ngày càng rộn ràng.
Từ khu vực hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ đến các tuyến đường dẫn về Quảng trường Ba Đình, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 ngày càng rộn ràng.
Trên những tuyến phố trung tâm, các cụm pano, áp phích với nội dung tuyên truyền về ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tạo điểm nhấn nổi bật giữa lòng Thủ đô.
Trên những tuyến phố trung tâm, các cụm pano, áp phích với nội dung tuyên truyền về ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tạo điểm nhấn nổi bật giữa lòng Thủ đô.
Đặc biệt, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945 được thể hiện trang trọng trên nhiều pano cỡ lớn, gợi nhắc về dấu mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc.
Đặc biệt, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình năm 1945 được thể hiện trang trọng trên nhiều pano cỡ lớn, gợi nhắc về dấu mốc lịch sử thiêng liêng của dân tộc.
Khu vực xung quanh hồ Gươm được trang trí lộng lẫy bằng pano, áp phích.
Khu vực xung quanh hồ Gươm được trang trí lộng lẫy bằng pano, áp phích.
Hệ thống băng rôn được trang trí đồng bộ, trải dài trên nhiều tuyến phố, góp phần tạo nên không khí rộn ràng trước thềm Quốc khánh 2/9.
Hệ thống băng rôn được trang trí đồng bộ, trải dài trên nhiều tuyến phố, góp phần tạo nên không khí rộn ràng trước thềm Quốc khánh 2/9.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), thành phố triển khai trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu vực trọng điểm, tuyến phố trung tâm và không gian công cộng.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), thành phố triển khai trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu vực trọng điểm, tuyến phố trung tâm và không gian công cộng.
Nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật những thắng lợi, thành tựu của đất nước trong 81 năm qua; khẳng định ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Nội dung tuyên truyền tập trung làm nổi bật những thắng lợi, thành tựu của đất nước trong 81 năm qua; khẳng định ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu, định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Trong không khí vui tươi chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã tìm đến những tuyến phố trung tâm và địa điểm lịch sử để chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa.
Trong không khí vui tươi chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đã tìm đến những tuyến phố trung tâm và địa điểm lịch sử để chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa.
Việc chụp ảnh giữa không gian cờ hoa không đơn thuần là một kỷ niệm. Với nhiều người, đó còn là cách thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và lưu giữ một phần ký ức về những ngày tháng đặc biệt của đất nước.
Việc chụp ảnh giữa không gian cờ hoa không đơn thuần là một kỷ niệm. Với nhiều người, đó còn là cách thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và lưu giữ một phần ký ức về những ngày tháng đặc biệt của đất nước.
Từ những tuyến phố rực rỡ cờ hoa đến những khoảnh khắc người dân vui tươi chụp ảnh, không khí Quốc khánh đang lan tỏa trong từng góc phố Hà Nội.
Từ những tuyến phố rực rỡ cờ hoa đến những khoảnh khắc người dân vui tươi chụp ảnh, không khí Quốc khánh đang lan tỏa trong từng góc phố Hà Nội.
Sắc đỏ của cờ Tổ quốc không chỉ làm đẹp thêm diện mạo Thủ đô mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đất nước và tinh thần hướng về ngày hội lớn của dân tộc.
Sắc đỏ của cờ Tổ quốc không chỉ làm đẹp thêm diện mạo Thủ đô mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đất nước và tinh thần hướng về ngày hội lớn của dân tộc.
Thông qua hoạt động tuyên truyền, Hà Nội góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, cùng đất nước phát triển trong giai đoạn mới.
Thông qua hoạt động tuyên truyền, Hà Nội góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, cùng đất nước phát triển trong giai đoạn mới.
Thiên Anh
#Hà Nội #Quốc khánh #cờ hoa #kỷ niệm #tuyên truyền #băng rôn

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