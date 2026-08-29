[GALLERY] Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Hà Nội khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn trên nhiều tuyến phố hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).
Một chiếc xe sang điện mất giá ngay sau khi rời đại lý không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, trường hợp của chiếc Porsche Macan Turbo Electric này lại gây chú ý.
Mẫu xe SUV Lincoln Corsair vừa ra mắt bản facelift, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống hybrid mới công suất 305 mã lực với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.
Hàng nghìn người dân đổ ra đường để về quê nhân dịp được nghỉ Tết Độc Lập khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ở TP HCM bị ùn tắc.
Mẫu môtô thể thao cỡ nhỏ Yamaha YZF-R2 2026 mới được hãng xe Nhật thiết kế khác biệt hoàn toàn, với điểm chung dễ nhận ra nhất so với "đàn em" R15 là cặp bánh.
Dyson HushJet Mini Cool gây chú ý với trọng lượng 212g, luồng gió 25 m/giây, pin 6 giờ và thiết kế có thể cầm tay, đeo hoặc đặt bàn.
Chiếc SUV Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đã đến tay khách hàng ở Buôn Ma Thuột, phiên bản tiêu chuẩn có giá khoảng 5 tỷ còn bản chống đạn có giá gần 40 tỷ đồng.
Từng ghi dấu ấn với vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ, Angela Phương Trinh hiện khiến nhiều người bất ngờ bởi phong cách cá tính, mái tóc ngắn cùng vóc dáng khỏe khoắn.
Mitsubishi Triton Savana Sertões sở hữu tấm ốp gầm, giá nóc và bộ dụng cụ cứu hộ chính hãng, nhằm tôn vinh tinh thần của một cuộc đua rally-raid khắc nghiệt.
Tương lai, công nghệ cửa nóc năng lượng mặt trời trên EHS7 sẽ cung cấp phạm vi di chuyển thuần điện tới 80km mỗi ngày cho các mẫu xe điện của Hongqi.
Toyota Land Cruiser 300 sắp có bản nâng cấp giữa vòng đời sau khoảng 5 năm. Theo truyền thông Nhật Bản, bản facelift có thể trình làng ngay trong tháng 9/2026.
Honda City Hatchback HRC Concept xuất hiện tại Bangkok Auto Salon 2026, hé lộ hướng phát triển mới của các gói nâng cấp chính hàng Honda dưới thương hiệu HRC.
Theo yêu cầu của chiến trường, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang tăng - giảm sản xuất một số vũ khí tiến công tầm xa.
Mưa giông xuất hiện đúng vào giờ tan tầm chiều 27/8/2026, khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ, giao thông di chuyển khó khăn.
Mẫu Hyundai Avante 2027 mới (hay còn có tên gọi Hyundai Elantra) hiện đã có mặt tại Hàn Quốc với hai tùy chọn hệ truyền động: xăng truyền thống và hybrid.
Lọ Lem (Mai Thảo Linh) chuộng váy lụa, corset, blazer cùng nhiều gam màu, trong khi mái tóc dài và lối trang điểm nhẹ tạo nét riêng cho diện mạo.
Ngoài trải nghiệm ngồi xuồng ba lá, du khách tìm đến cánh đồng thốt nốt An Giang để "check-in", đặc biệt sau khi nơi đây xuất hiện trong MV của Phương Mỹ Chi.
Dobropillya là cứ điểm quan trọng của Ukraine sau khi Pokrovsk thất thủ, nhằm ngăn quân Nga tiến công về phía tây, nhưng đang bị quân Nga khoan phá dữ dội.
Nissan Patrol 2026 được đồn đoán chuẩn bị về Việt Nam với giá tạm tính từ 3-4 tỷ đồng. Xe dự kiến có ba phiên bản, trong đó Nismo sở hữu cấu hình mạnh mẽ nhất.
MG Hector Tomahawk EV mới được cung cấp với hai lựa chọn hệ truyền động là thuần điện và hybrid sạc điện, cùng trợ lý cá nhân AI tích hợp chức năng hát karaoke.
Một chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class độc bản vừa được hãng độ Carlex Design định giá 3 triệu euro (tương đương 3,5 triệu USD - khoảng hơn 91 tỷ đồng).
Thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe Honda Rebel 300 2026 mới với công nghệ kết nối RoadSync sẽ là Ấn Độ, sau đó dự kiến là các nước khác trong thời gian tới.