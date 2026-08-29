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Người dân rời TP HCM về quê nghỉ lễ, nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn tắc

Xã hội

Người dân rời TP HCM về quê nghỉ lễ, nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn tắc

Hàng nghìn người dân đổ ra đường để về quê nhân dịp được nghỉ Tết Độc Lập khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ở TP HCM bị ùn tắc.

Xuân Danh
Chiều 28/8, hàng nghìn người dân rời TP HCM để về quê nhân dịp Lễ 2/9 khiến nhiều tuyến đường ở các cửa ngõ thành phố bị ùn tắc nghiêm trọng.
Chiều 28/8, hàng nghìn người dân rời TP HCM để về quê nhân dịp Lễ 2/9 khiến nhiều tuyến đường ở các cửa ngõ thành phố bị ùn tắc nghiêm trọng.
Tại cửa ngõ phía Tây, đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ vòng xoay An Lạc về hướng tỉnh Tây Ninh và cao tốc TP HCM - Trung Lương, xuất hiện hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển.
Tại cửa ngõ phía Tây, đường Lê Khả Phiêu, đoạn từ vòng xoay An Lạc về hướng tỉnh Tây Ninh và cao tốc TP HCM - Trung Lương, xuất hiện hàng dài ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển.
Phần lớn phương tiện chở theo nhiều hành lý, trẻ nhỏ, đồ dùng cá nhân. Tại một số giao lộ, dòng xe di chuyển chậm, có thời điểm ùn ứ cục bộ nhưng chưa xảy ra tình trạng tê liệt kéo dài. Cảnh sát giao thông được bố trí điều tiết, hướng dẫn phương tiện qua các nút giao và khu vực dẫn vào cao tốc.
Phần lớn phương tiện chở theo nhiều hành lý, trẻ nhỏ, đồ dùng cá nhân. Tại một số giao lộ, dòng xe di chuyển chậm, có thời điểm ùn ứ cục bộ nhưng chưa xảy ra tình trạng tê liệt kéo dài. Cảnh sát giao thông được bố trí điều tiết, hướng dẫn phương tiện qua các nút giao và khu vực dẫn vào cao tốc.
Tại xã Tân Nhựt, lực lượng Công an địa phương còn tổ chức phát hàng trăm chai nước suối miễn phí cho người dân trên đường về quê. Hoạt động hỗ trợ giúp người đi xe máy có thêm nước uống trong điều kiện thời tiết oi nóng và thời gian di chuyển kéo dài.
Tại xã Tân Nhựt, lực lượng Công an địa phương còn tổ chức phát hàng trăm chai nước suối miễn phí cho người dân trên đường về quê. Hoạt động hỗ trợ giúp người đi xe máy có thêm nước uống trong điều kiện thời tiết oi nóng và thời gian di chuyển kéo dài.
Tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM lượng phương tiện đổ về quê nghỉ lễ đông khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng.
Tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP HCM lượng phương tiện đổ về quê nghỉ lễ đông khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng.
Tại các tuyến đường Nguyễn Thị Định đoạn dẫn vào nút giao Mỹ Thủy, dòng xe tải nặng và xe container xếp hàng dài ken đặc ở cả hai chiều ra vào cảng Cát Lái.
Tại các tuyến đường Nguyễn Thị Định đoạn dẫn vào nút giao Mỹ Thủy, dòng xe tải nặng và xe container xếp hàng dài ken đặc ở cả hai chiều ra vào cảng Cát Lái.
Đường Võ Chí Công đoạn từ nút giao Mỹ Thủy về vòng xoay Liên Phường và hướng ngược lại từ Khu công nghệ cao về Mỹ Thủy cũng rơi vào cảnh kẹt xe...
Đường Võ Chí Công đoạn từ nút giao Mỹ Thủy về vòng xoay Liên Phường và hướng ngược lại từ Khu công nghệ cao về Mỹ Thủy cũng rơi vào cảnh kẹt xe...
Các phương tiện phải nhích từng chút.
Các phương tiện phải nhích từng chút.
Người đi xe máy phải chạy xe lên vỉa hè để thoát kẹt xe
Người đi xe máy phải chạy xe lên vỉa hè để thoát kẹt xe
Xe máy chen chúc trên đường để di chuyển
Xe máy chen chúc trên đường để di chuyển
Cũng trong chiều tối 28/8, tại khu vực như: bến xe miền Tây, bến xe miền Đông, phà Cát Lái, ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất…lượng khách về quê cũng khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc.
Cũng trong chiều tối 28/8, tại khu vực như: bến xe miền Tây, bến xe miền Đông, phà Cát Lái, ga Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất…lượng khách về quê cũng khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc.
Phà Cát Lái đông đúc trong ngày cuối đi làm trước kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày.
Phà Cát Lái đông đúc trong ngày cuối đi làm trước kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày.
Xuân Danh
#kẹt xe #nghỉ lễ

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