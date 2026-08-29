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Xã hội

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Giai điệu tự hào" tại Di tích Tháp Đôi

Sáng 29/8, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Giai điệu tự hào” tại Di tích Tháp Đôi.

Hà Ngọc Chính

Sáng 29/8, tại Di tích quốc gia Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), Bảo tàng tỉnh Gia Lai (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh) tổ chức chương trình nghệ thuật "Giai điệu tự hào".

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

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"Giai điệu tự hào" diễn ra tại Di tích Tháp Đôi mừng Quốc khánh 2/9

Chương trình “Giai điệu tự hào” không chỉ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và khách tham quan mà còn là nhịp cầu khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân. Đây cũng là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Chương trình diễn ra tại Di tích Tháp Đôi rất đặc sắc.

Đặc biệt, sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành một trải nghiệm di sản vô cùng độc đáo đối với du khách thập phương và bạn bè quốc tế. Sự hòa quyện giữa hào khí cách mạng Việt Nam qua các tiết mục nghệ thuật và nét kiến trúc Champa cổ kính của Di tích Tháp Đôi sẽ mang đến cho người xem một góc nhìn chân thực, sâu sắc về chiều sâu lịch sử, văn hóa của mảnh đất Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai - cho biết chương trình "Giai điệu tự hào" là một trong những hoạt động góp phần đa dạng hóa các chương trình văn hóa, nghệ thuật tại Di tích Tháp Đôi.

"Chúng tôi hi vọng chương trình sẽ mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách, qua đó tăng sức hấp dẫn của điểm đến; tạo không gian giao lưu văn hóa lành mạnh, vui tươi, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với cộng đồng và du khách", bà Tuyết nói.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, chương trình “Giai điệu tự hào” hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn đặc sắc, góp phần quan trọng vào việc quảng bá hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, năng động và vô cùng mến khách đến với bạn bè quốc tế.

Mời bạn đọc xem video: Lễ hội Hakata của Nhật. Nguồn VTV1
#"Giai điệu tự hào" #Di tích Tháp Đôi #mừng Quốc khánh 2/9 #Bảo tàng tỉnh Gia Lai #Sáng 29/8 #81 năm Cách mạng tháng Tám

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