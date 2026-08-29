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[GALLERY] Cẩm tú cầu giữa lòng Hà Nội hút khách check-in dịp Quốc khánh 2/9

Xã hội

[GALLERY] Cẩm tú cầu giữa lòng Hà Nội hút khách check-in dịp Quốc khánh 2/9

Những ngày này, ngay giữa lòng Hà Nội, sắc hoa cẩm tú cầu nở rộ, khoe vẻ đẹp lãng mạn trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Thiên Anh/ Ảnh: Tổng hợp
Những ngày gần đây, hoa cẩm tú cầu bung nở tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn bên Hồ Gươm cổ kính.
Những ngày gần đây, hoa cẩm tú cầu bung nở tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn bên Hồ Gươm cổ kính.
Sắc hoa cẩm tú cầu tưởng chừng chỉ được trồng nhiều ở Đà Lạt đang bung nở rực rỡ giữa lòng Thủ đô tạo nên không gian độc đáo với người dân, du khách.
Sắc hoa cẩm tú cầu tưởng chừng chỉ được trồng nhiều ở Đà Lạt đang bung nở rực rỡ giữa lòng Thủ đô tạo nên không gian độc đáo với người dân, du khách.
Cẩm tú cầu xanh mang vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng, nằm trong không gian Hồ Gươm yên bình rất dễ để người dân và du khách chụp những bức hình đẹp.
Cẩm tú cầu xanh mang vẻ đẹp dịu dàng, thơ mộng, nằm trong không gian Hồ Gươm yên bình rất dễ để người dân và du khách chụp những bức hình đẹp.
on đường hoa cẩm tú cầu xanh mát mắt nhanh chóng được giới trẻ săn đón, check-in.
on đường hoa cẩm tú cầu xanh mát mắt nhanh chóng được giới trẻ săn đón, check-in.
Con đường hoa thực chất là khu vực bồn hoa quanh hồ Gươm (đối diện tòa nhà Bưu điện Việt Nam) có chiều dài khoảng 20m. Toàn bộ hoa được trồng đều là hoa cẩm tú cầu với màu xanh matcha.
Con đường hoa thực chất là khu vực bồn hoa quanh hồ Gươm (đối diện tòa nhà Bưu điện Việt Nam) có chiều dài khoảng 20m. Toàn bộ hoa được trồng đều là hoa cẩm tú cầu với màu xanh matcha.
Màu xanh lạ mắt nhanh chóng "đốn tim" các nàng thơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều bạn không kịp lên đồ lung linh vẫn phải check-in liền tay.
Màu xanh lạ mắt nhanh chóng "đốn tim" các nàng thơ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều bạn không kịp lên đồ lung linh vẫn phải check-in liền tay.
Màu sắc cả dải hoa đang thu hút sự chú ý của người dân, du khách. Nhiều bạn trẻ tình cờ dạo phố đã tranh thủ chụp check-in cùng hoa.
Màu sắc cả dải hoa đang thu hút sự chú ý của người dân, du khách. Nhiều bạn trẻ tình cờ dạo phố đã tranh thủ chụp check-in cùng hoa.
Bên cạnh cẩm tú cầu, nhiều loài hoa khác được trồng đan xen tạo cảm giác như một khu vườn ngát xanh giữa trung tâm thành phố.
Bên cạnh cẩm tú cầu, nhiều loài hoa khác được trồng đan xen tạo cảm giác như một khu vườn ngát xanh giữa trung tâm thành phố.
Hiện đây là điểm đến được nhiều bạn trẻ và người dân Thủ đô chọn để lưu lại những bức ảnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Hiện đây là điểm đến được nhiều bạn trẻ và người dân Thủ đô chọn để lưu lại những bức ảnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Một story được một dân mạng đăng trên mạng xã hội sau khi ngắm con đường cẩm tú cầu màu xanh tại Hồ Gươm. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook Lang Thang Hà Nội/ Đặng Thu Hiềnn/ Đỗ Vân Anh.
Một story được một dân mạng đăng trên mạng xã hội sau khi ngắm con đường cẩm tú cầu màu xanh tại Hồ Gươm. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook Lang Thang Hà Nội/ Đặng Thu Hiềnn/ Đỗ Vân Anh.
Thiên Anh/ Ảnh: Tổng hợp
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