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[INFOGRAPHIC] Chính sách mới từ tháng 9/2026: Người dân cần biết gì?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Chính sách mới từ tháng 9/2026: Người dân cần biết gì?

Từ ngày 1/9 và 28/9/2026, một loạt quy định mới liên quan đến căn cước, đất đai, VNeID và hỗ trợ người cứu nạn giao thông chính thức có hiệu lực.

Thiên Anh
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#chính sách mới #tháng 9 2026 #căn cước #đất đai #VNeID #hỗ trợ cứu nạn

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