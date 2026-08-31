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[GALLERY] 8 thực phẩm quen thuộc có thể khiến xương yếu dần nếu ăn quá nhiều

Kho tri thức

[GALLERY] 8 thực phẩm quen thuộc có thể khiến xương yếu dần nếu ăn quá nhiều

Một số thực phẩm nếu tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đến quá trình duy trì mật độ xương.

Ngọc Mai
Thịt bò, thịt lợn, thịt cừu cung cấp protein và nhiều dưỡng chất, nhưng chế độ ăn quá nhiều thịt đỏ có thể khiến khẩu phần thiếu cân đối, đặc biệt khi thay thế các thực phẩm giàu canxi như sữa, cá nhỏ ăn cả xương hay rau xanh. Vì vậy, thay vì loại bỏ hoàn toàn, nên ăn lượng phù hợp và đa dạng nguồn đạm. Ảnh: Bách hoá Xanh
Thịt bò, thịt lợn, thịt cừu cung cấp protein và nhiều dưỡng chất, nhưng chế độ ăn quá nhiều thịt đỏ có thể khiến khẩu phần thiếu cân đối, đặc biệt khi thay thế các thực phẩm giàu canxi như sữa, cá nhỏ ăn cả xương hay rau xanh. Vì vậy, thay vì loại bỏ hoàn toàn, nên ăn lượng phù hợp và đa dạng nguồn đạm. Ảnh: Bách hoá Xanh
Bên cạnh thịt đỏ, cà phê cũng nên được kiểm soát. Caffeine có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu ở một mức độ nhất định. Nếu uống nhiều cà phê trong thời gian dài, đồng thời khẩu phần ăn không cung cấp đủ canxi và vitamin D, sức khỏe xương có thể bị ảnh hưởng. Ảnh minh hoạ AI
Bên cạnh thịt đỏ, cà phê cũng nên được kiểm soát. Caffeine có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu ở một mức độ nhất định. Nếu uống nhiều cà phê trong thời gian dài, đồng thời khẩu phần ăn không cung cấp đủ canxi và vitamin D, sức khỏe xương có thể bị ảnh hưởng. Ảnh minh hoạ AI
Không chỉ cà phê, thức ăn nhiều muối cũng có thể trở thành “kẻ thù” âm thầm của xương. Khi lượng natri đưa vào cơ thể quá cao, thận có xu hướng tăng đào thải canxi qua nước tiểu. Bởi vậy, những món như đồ muối, thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh hay các loại nước chấm nhiều muối nên được sử dụng tiết chế. Ảnh minh hoạ AI
Không chỉ cà phê, thức ăn nhiều muối cũng có thể trở thành “kẻ thù” âm thầm của xương. Khi lượng natri đưa vào cơ thể quá cao, thận có xu hướng tăng đào thải canxi qua nước tiểu. Bởi vậy, những món như đồ muối, thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh hay các loại nước chấm nhiều muối nên được sử dụng tiết chế. Ảnh minh hoạ AI
Tiếp đến, nước ngọt có ga cũng là thức uống nên hạn chế nếu muốn bảo vệ xương. Nhiều loại nước ngọt chứa hàm lượng đường cao, trong khi giá trị dinh dưỡng không đáng kể. Uống thường xuyên có thể khiến chế độ ăn mất cân đối, đồng thời làm giảm cơ hội bổ sung những dưỡng chất quan trọng cho xương như canxi và vitamin D. Vì vậy, nên ưu tiên nước lọc, sữa hoặc các thức uống ít đường thay cho nước ngọt có ga. Ảnh: Bách hoá Xanh
Tiếp đến, nước ngọt có ga cũng là thức uống nên hạn chế nếu muốn bảo vệ xương. Nhiều loại nước ngọt chứa hàm lượng đường cao, trong khi giá trị dinh dưỡng không đáng kể. Uống thường xuyên có thể khiến chế độ ăn mất cân đối, đồng thời làm giảm cơ hội bổ sung những dưỡng chất quan trọng cho xương như canxi và vitamin D. Vì vậy, nên ưu tiên nước lọc, sữa hoặc các thức uống ít đường thay cho nước ngọt có ga. Ảnh: Bách hoá Xanh
Tiếp đến, nhóm thực phẩm chứa nhiều đường cũng cần được hạn chế. Bánh ngọt, nước ngọt có gas, trà sữa và nhiều loại đồ uống có đường thường cung cấp nhiều năng lượng nhưng ít dưỡng chất thiết yếu cho xương. Nếu tiêu thụ thường xuyên, chúng có thể khiến chế độ ăn mất cân đối và không có lợi cho việc duy trì sức khỏe xương. Ảnh: Bách hoá Xanh
Tiếp đến, nhóm thực phẩm chứa nhiều đường cũng cần được hạn chế. Bánh ngọt, nước ngọt có gas, trà sữa và nhiều loại đồ uống có đường thường cung cấp nhiều năng lượng nhưng ít dưỡng chất thiết yếu cho xương. Nếu tiêu thụ thường xuyên, chúng có thể khiến chế độ ăn mất cân đối và không có lợi cho việc duy trì sức khỏe xương. Ảnh: Bách hoá Xanh
Cùng với đồ ngọt, rượu bia cũng là yếu tố không nên xem nhẹ. Uống nhiều rượu bia có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa vitamin D, canxi và hoạt động của tế bào tạo xương. Lạm dụng đồ uống có cồn trong thời gian dài vì thế có thể làm tăng nguy cơ suy giảm chất lượng xương. Ảnh: Bách hoá Xanh
Cùng với đồ ngọt, rượu bia cũng là yếu tố không nên xem nhẹ. Uống nhiều rượu bia có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa vitamin D, canxi và hoạt động của tế bào tạo xương. Lạm dụng đồ uống có cồn trong thời gian dài vì thế có thể làm tăng nguy cơ suy giảm chất lượng xương. Ảnh: Bách hoá Xanh
Đáng chú ý hơn, đồ ăn chế biến sẵn thường tập hợp nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc. Xúc xích, thịt nguội, mì ăn liền, đồ ăn nhanh hay các món đóng gói có thể chứa nhiều muối, đường và chất béo nhưng lại không giàu các dưỡng chất cần thiết cho xương. Ăn thường xuyên dễ khiến khẩu phần bị mất cân bằng. Ảnh minh hoạ AI
Đáng chú ý hơn, đồ ăn chế biến sẵn thường tập hợp nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc. Xúc xích, thịt nguội, mì ăn liền, đồ ăn nhanh hay các món đóng gói có thể chứa nhiều muối, đường và chất béo nhưng lại không giàu các dưỡng chất cần thiết cho xương. Ăn thường xuyên dễ khiến khẩu phần bị mất cân bằng. Ảnh minh hoạ AI
Cuối cùng, thực phẩm chứa nhiều mỡ động vật cũng nên xuất hiện vừa phải trong thực đơn. Các món nhiều mỡ, da động vật hoặc nội tạng nếu ăn quá thường xuyên có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần, đồng thời làm giảm sự đa dạng của chế độ ăn. Thay vào đó, nên ưu tiên nguồn chất béo lành mạnh từ cá, các loại hạt và dầu thực vật. Ảnh minh hoạ AI
Cuối cùng, thực phẩm chứa nhiều mỡ động vật cũng nên xuất hiện vừa phải trong thực đơn. Các món nhiều mỡ, da động vật hoặc nội tạng nếu ăn quá thường xuyên có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần, đồng thời làm giảm sự đa dạng của chế độ ăn. Thay vào đó, nên ưu tiên nguồn chất béo lành mạnh từ cá, các loại hạt và dầu thực vật. Ảnh minh hoạ AI
Xem video: Một ly nước ép cần tây mỗi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Ngọc Mai
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