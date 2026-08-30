Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người tiêu dùng cần cảnh giác trước các quảng cáo thực phẩm chức năng quá đà

Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung cà phê giảm cân "Love World Nutrition Coffee" có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm nội dung quảng cáo.

Bình Nguyên

Ngày 30/8/2026, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đề nghị xác minh, xử lý việc quảng cáo sản phẩm “Love World Nutrition Coffee” trên sàn thương mại điện tử.

1.jpg
Ảnh chụp màn hình/nguồn /vfa.gov.vn

Trước đó, qua công tác kiểm tra, rà soát các hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng trên không gian mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung “Love World Nutrition Coffee” do Công ty TNHH D&H RETEK USA (địa chỉ: số 7 đường B6, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) công bố và được sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghệ Mr Chí (địa chỉ: 9/46 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm nội dung quảng cáo liên quan đến các hành vi sử dụng các từ ngữ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về công dụng, tác dụng của sản phẩm.
Cụ thể, sản phẩm nêu trên hiện đang được đăng bán tại sàn thương mại điện tử Shopee theo đường link: https://vn.shp.ee/wVoHKX2s (hình ảnh nghi ngờ vi phạm kèm theo công văn) và tại một số trang bán hàng trực tuyến khác.
Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đối chiếu nội dung quảng cáo của sản phẩm thực phẩm nêu trên với Hồ sơ tự công bố của sản phẩm để xác minh hành vi vi phạm. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm, đề nghị Quý Sở tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân công bố, sản phẩm thực phẩm nêu trên, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/9/2026.

Thực phẩm chức năng không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Theo quy định của Bộ Y tế, thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ có tác dụng hỗ trợ, bổ sung dinh dưỡng chứ không có khả năng chữa bệnh. Nhiều sản phẩm thực phẩm đã bị thổi phồng công dụng. Hệ quả của những quảng cáo thổi phồng này không chỉ là sự thất vọng khi sản phẩm không như mong đợi, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe. Người tiêu dùng có thể tự ý dùng thực phẩm chức năng mà không tham khảo ý kiến chuyên gia, dẫn đến những tác dụng phụ hoặc những vấn đề nghiêm trọng khác.

Để tránh bị lừa bởi những quảng cáo sai sự thật, người dân cần: tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm; Không tin vào những quảng cáo quá đà; Trước khi sử dụng thực phẩm chức năng, hãy tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để đảm bảo phù hợp với sức khỏe của bạn. Chọn mua sản phẩm từ nguồn uy tín: Tránh mua hàng trôi nổi trên mạng, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác đầy đủ.

Để tránh rơi vào “bẫy” của những quảng cáo thiếu căn cứ, chúng ta cần trở thành những người tiêu dùng thông thái.

Mời độc giả xem video Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc, TPCN giả (Nguồn VTV1)
#quảng cáo #Love World Nutrition Coffee #thương mại điện tử #vi phạm #An toàn thực phẩm #sức khỏe

Bài liên quan

Xã hội

Cục ATTP yêu cầu rà soát, gỡ bỏ hàng trên Shopee với 11 sản phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu rà soát, gỡ bỏ hàng trên Shopee với 11 sản phẩm liên quan Siêu thị Ba Lan.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) mới đây có văn bản gửi Sở Y tế thành phố Hà Nội đề nghị khẩn trương kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON liên quan nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng xách tay.

90098.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây "hô biến" thịt trâu thành khô bò, thu lợi khủng

Lê Văn Tình sản xuất, chế biến khoảng 65 tấn thịt khô giả “thịt khô bò”, với giá bán trung bình khoảng 330.000 đồng/kg, tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Đồng Nai cho biết đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt khô bò giả với quy mô số lượng lớn, do Lê Văn Tình (SN 1981) - Giám đốc Công ty TNHH Trần Lê Foods địa chỉ khu phố Long An, phường Long Thành, TP Đồng Nai chủ mưu, cầm đầu.

1.jpg
Cảnh sát làm việc với đối tượng Lê Văn Tình
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới