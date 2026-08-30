Người tiêu dùng cần cảnh giác trước các quảng cáo thực phẩm chức năng quá đà

Ngày 30/8/2026, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đề nghị xác minh, xử lý việc quảng cáo sản phẩm “Love World Nutrition Coffee” trên sàn thương mại điện tử.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, rà soát các hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng trên không gian mạng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm bổ sung “Love World Nutrition Coffee” do Công ty TNHH D&H RETEK USA (địa chỉ: số 7 đường B6, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) công bố và được sản xuất tại Công ty TNHH Công Nghệ Mr Chí (địa chỉ: 9/46 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) có dấu hiệu nghi ngờ vi phạm nội dung quảng cáo liên quan đến các hành vi sử dụng các từ ngữ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về công dụng, tác dụng của sản phẩm.

Cụ thể, sản phẩm nêu trên hiện đang được đăng bán tại sàn thương mại điện tử Shopee theo đường link: https://vn.shp.ee/wVoHKX2s (hình ảnh nghi ngờ vi phạm kèm theo công văn) và tại một số trang bán hàng trực tuyến khác.

Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đối chiếu nội dung quảng cáo của sản phẩm thực phẩm nêu trên với Hồ sơ tự công bố của sản phẩm để xác minh hành vi vi phạm. Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm, đề nghị Quý Sở tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân công bố, sản phẩm thực phẩm nêu trên, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải quyết về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/9/2026.

Thực phẩm chức năng không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Theo quy định của Bộ Y tế, thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ có tác dụng hỗ trợ, bổ sung dinh dưỡng chứ không có khả năng chữa bệnh. Nhiều sản phẩm thực phẩm đã bị thổi phồng công dụng. Hệ quả của những quảng cáo thổi phồng này không chỉ là sự thất vọng khi sản phẩm không như mong đợi, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe. Người tiêu dùng có thể tự ý dùng thực phẩm chức năng mà không tham khảo ý kiến chuyên gia, dẫn đến những tác dụng phụ hoặc những vấn đề nghiêm trọng khác.

Để tránh bị lừa bởi những quảng cáo sai sự thật, người dân cần: tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm; Không tin vào những quảng cáo quá đà; Trước khi sử dụng thực phẩm chức năng, hãy tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để đảm bảo phù hợp với sức khỏe của bạn. Chọn mua sản phẩm từ nguồn uy tín: Tránh mua hàng trôi nổi trên mạng, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác đầy đủ.

Để tránh rơi vào “bẫy” của những quảng cáo thiếu căn cứ, chúng ta cần trở thành những người tiêu dùng thông thái.