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[VIDEO] Thương hiệu ghế massage bị phạt 200 triệu vì tự nhận số 1 Việt Nam

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[VIDEO] Thương hiệu ghế massage bị phạt 200 triệu vì tự nhận số 1 Việt Nam

Công ty Washima bị phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo ghế massage không có căn cứ, gây hiểu lầm người tiêu dùng tại Hà Nội.

Minh Quân - Hà Anh
#xử phạt doanh nghiệp quảng cáo ghế massage #quảng cáo sai sự thật về thương hiệu #Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt tiền #chiến lược marketing và cạnh tranh thị trường #ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu ghế massage

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