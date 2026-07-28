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[VIDEO] Hai kịch bản El Nino tác động đến Việt Nam từ cuối năm 2026

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[VIDEO] Hai kịch bản El Nino tác động đến Việt Nam từ cuối năm 2026

Cơ quan khí tượng dự báo El Nino gây nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại các vùng trọng điểm từ cuối 2026.

Minh Quân - Hà Anh
#Ảnh hưởng của El Nino đến khí hậu Việt Nam #nắng nóng kỷ lục và hạn hán #xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long #ảnh hưởng đến Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ #dự báo khí hậu cuối năm 2026

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