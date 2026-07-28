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[VIDEO] Bộ Công Thương kiểm tra thị trường kim cương sau vụ buôn lậu lớn

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[VIDEO] Bộ Công Thương kiểm tra thị trường kim cương sau vụ buôn lậu lớn

Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra thị trường kim cương, đá quý sau vụ buôn lậu 28.000 viên, liên quan đến nguyên Trưởng phòng Kinh doanh SJC.

Minh Quân - Hà Anh
#kiểm tra thị trường kim cương và đá quý #vụ buôn lậu kim cương nghìn tỷ #khởi tố nguyên Trưởng phòng Kinh doanh SJC #ảnh hưởng đến ngành vàng bạc đá quý #vai trò của Bộ Công Thương trong chống buôn lậu

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