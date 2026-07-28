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[VIDEO] Cổ phiếu SpaceX giảm mạnh, tài sản Elon Musk giảm gần 500 tỷ USD

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[VIDEO] Cổ phiếu SpaceX giảm mạnh, tài sản Elon Musk giảm gần 500 tỷ USD

Chỉ sau một tháng IPO, vốn hóa SpaceX sụt giảm 800 tỷ USD, kéo theo tài sản Elon Musk giảm gần 500 tỷ USD.

Minh Quân - Hà Anh
#giá cổ phiếu SpaceX giảm mạnh #giá trị tài sản Elon Musk giảm #ảnh hưởng IPO lên thị trường #biến động vốn hóa công ty công nghệ #tác động thị trường chứng khoán Mỹ

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