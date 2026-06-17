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[VIDEO] Starbucks Hàn Quốc yêu cầu nhân viên học lịch sử sau chiến dịch gây tranh cãi

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[VIDEO] Starbucks Hàn Quốc yêu cầu nhân viên học lịch sử sau chiến dịch gây tranh cãi

Shinsegae, chủ sở hữu Starbucks Hàn Quốc, yêu cầu nhân viên học lịch sử sau chiến dịch Tank Day trùng ngày thảm sát Gwangju 1980.

Minh Quân - Hà Anh
#Chiến dịch marketing gây tranh cãi #Yêu cầu học lịch sử #Thảm họa Gwangju 1980 #Tập đoàn Shinsegae #Ảnh hưởng đến nhân viên Starbucks

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