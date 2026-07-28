Minh Quân - Hà Anh
HOT VIDEO
[VIDEO] Phố vàng Hà Nội vắng khách giữa lúc giá vàng lao dốc
Ngày 23/7, phố vàng Trần Nhân Tông Hà Nội vắng vẻ dù giá vàng giảm mạnh, nhiều thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, SJC thưa khách mua
[VIDEO] Thương hiệu ghế massage bị phạt 200 triệu vì tự nhận số 1 Việt Nam
Công ty Washima bị phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo ghế massage không có căn cứ, gây hiểu lầm người tiêu dùng tại Hà Nội.
[VIDEO] Bộ Công Thương kiểm tra thị trường kim cương sau vụ buôn lậu lớn
Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra thị trường kim cương, đá quý sau vụ buôn lậu 28.000 viên, liên quan đến nguyên Trưởng phòng Kinh doanh SJC.
[VIDEO] Hai kịch bản El Nino tác động đến Việt Nam từ cuối năm 2026
Cơ quan khí tượng dự báo El Nino gây nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại các vùng trọng điểm từ cuối 2026.
[VIDEO] Cổ phiếu SpaceX giảm mạnh, tài sản Elon Musk giảm gần 500 tỷ USD
Chỉ sau một tháng IPO, vốn hóa SpaceX sụt giảm 800 tỷ USD, kéo theo tài sản Elon Musk giảm gần 500 tỷ USD.
[VIDEO] Tự ý tăng giá xăng E10 tại Nghệ An, doanh nghiệp bị phạt gấp 16 lần tiền lời
Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra cửa hàng xăng dầu Thanh Bình tại Nghệ An, phát hiện tự ý tăng giá xăng E10, thu lời bất hợp pháp gần 2,5 triệu đồng.
[VIDEO] Xổ số Hà Tĩnh bị giám sát tài chính đặc biệt vì thua lỗ
Phó Chủ tịch Hà Tĩnh ký quyết định giám sát tài chính đặc biệt với Xổ số Hà Tĩnh do lỗ lũy kế vượt 50% vốn chủ sở hữu.
[VIDEO] Cục CSGT tổng kiểm tra doanh nghiệp vận tải sau loạt tai nạn
Cục CSGT thực hiện kiểm tra toàn diện các doanh nghiệp vận tải hành khách sau chuỗi tai nạn gây thiệt hại lớn, 199 người tử vong trong 5 tháng.
[VIDEO] Từ 21/7: Phạt tới 100 triệu đồng nếu thông đồng cản trở thuế
Chính phủ ban hành Nghị định 291/2026 xử phạt hành chính về thuế, cấm thông đồng cản trở cơ quan thuế xác minh, phạt tới 100 triệu đồng.
[VIDEO] Tài xế ngủ gật gây cháy xe khách 7 người chết ở Đồng Nai bị khởi tố
Tài xế Trần Thanh Hải bị khởi tố sau vụ cháy xe khách thảm khốc tại Đồng Nai khiến 7 người tử vong, liên quan đến an toàn giao thông.