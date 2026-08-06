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[VIDEO] Áp lực nhà ở và chi phí nuôi con khiến vợ chồng trẻ chỉ dám sinh một con

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[VIDEO] Áp lực nhà ở và chi phí nuôi con khiến vợ chồng trẻ chỉ dám sinh một con

Vợ chồng chị Trang tại Mễ Trì, Hà Nội, đối mặt với chi phí cao và nhà trọ khiến họ chỉ dám sinh một con, phản ánh khó khăn của giới trẻ.

Minh Quân - Hà Anh
#áp lực chi phí nhà ở và nuôi con #ảnh hưởng giá bất động sản đến sinh đẻ #cuộc sống trong nhà trọ thuê #thách thức của cặp đôi trẻ tại Hà Nội #ảnh hưởng của chi phí sinh hoạt đến số lượng con

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