[VIDEO] Áp lực nhà ở và chi phí nuôi con khiến vợ chồng trẻ chỉ dám sinh một con

Vợ chồng chị Trang tại Mễ Trì, Hà Nội, đối mặt với chi phí cao và nhà trọ khiến họ chỉ dám sinh một con, phản ánh khó khăn của giới trẻ.