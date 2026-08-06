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[VIDEO] Doanh nghiệp FDI tại TPHCM tăng 41% sau 5 năm

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[VIDEO] Doanh nghiệp FDI tại TPHCM tăng 41% sau 5 năm

Tổng điều tra 2026 cho thấy doanh nghiệp FDI tại TPHCM tăng 41%, tạo ra hơn 3,86 triệu tỷ đồng doanh thu thuần.

Minh Quân - Hà Anh
#tăng trưởng doanh nghiệp FDI tại TP.HCM #kết quả Tổng điều tra kinh tế 2026 #doanh thu doanh nghiệp FDI #ảnh hưởng FDI đến kinh tế TP.HCM #phát triển kinh tế sau 5 năm

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