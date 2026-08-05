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[VIDEO] VNG lãi gần 530 tỷ đồng quý II/2026, cao nhất từ khi niêm yết

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[VIDEO] VNG lãi gần 530 tỷ đồng quý II/2026, cao nhất từ khi niêm yết

VNG báo lợi nhuận quý II/2026 đạt gần 530 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Minh Quân - Hà Anh
#Kết quả lợi nhuận quý II/2026 của VNG #Lợi nhuận cao nhất từ khi niêm yết #Báo cáo tài chính tập đoàn VNG #Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán #Tình hình hoạt động kinh doanh của VNG

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