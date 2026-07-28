Những ẩn số về Vua Bhadravarman I – người đặt nền móng cho lịch sử Champa

Những bí ẩn về Bhadravarman I có thể sẽ còn tiếp tục được giải mã khi các cuộc khai quật khảo cổ mới được tiến hành và những văn bản cổ được nghiên cứu sâu hơn.

Vào khoảng thế kỷ IV sau Công nguyên, khi nhiều vùng đất ở Đông Nam Á đang hình thành những nhà nước sơ khai, một vương quốc mới bắt đầu nổi lên ở dải đất thuộc miền Trung Việt Nam ngày nay. Người đặt nền móng cho vương quốc ấy được các nhà nghiên cứu biết đến với cái tên Bhadravarman I. Tuy nhiên, nghịch lý là dù có vai trò đặc biệt lớn, cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn chứa đựng nhiều khoảng trống bí ẩn mà khảo cổ học và sử học hiện đại chưa thể giải đáp hoàn toàn.

Người xây dựng khu thánh địa Mỹ Sơn

Những gì hậu thế biết về Bhadravarman I chủ yếu đến từ các bia ký cổ, đặc biệt là các văn bản được tìm thấy tại khu đền tháp Mỹ Sơn, thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay. Ông được nhắc đến như một vị vua thuộc triều đại đầu tiên của Lâm Ấp – tên gọi mà các sử liệu Trung Hoa dùng để chỉ một quốc gia ở phương Nam xa xôi, tiền thân của Champa sau này. Trong các bia ký, Bhadravarman được ca ngợi là một vị vua tài năng, người đã đưa đất nước bước vào thời kỳ ổn định và xây dựng nền tảng chính trị, tôn giáo cho các triều đại Chăm tiếp theo.

Một góc thánh địa Mỹ Sơn. Ảnh: Quốc Lê.

Một trong những dấu ấn lớn nhất của Bhadravarman I là việc xây dựng khu thánh địa Mỹ Sơn, trung tâm tôn giáo quan trọng bậc nhất của Champa trong nhiều thế kỷ. Ông được cho là người đã cho dựng ngôi đền đầu tiên tại đây để thờ thần Shiva dưới hình thức Linga – biểu tượng quyền lực thiêng liêng trong Ấn Độ giáo. Bia ký Mỹ Sơn C1 ghi lại việc nhà vua dâng vùng đất thiêng cho thần Bhadresvara, một hình thức kết hợp giữa tên của chính nhà vua Bhadravarman và thần Shiva. Đây không chỉ là hành động tôn giáo mà còn thể hiện một tư tưởng chính trị quan trọng: nhà vua tự đặt mình trong mối liên hệ đặc biệt với thần linh, qua đó củng cố quyền lực cai trị.

Tuy nhiên, một trong những bí ẩn lớn nhất là nguồn gốc và quá trình lên ngôi của Bhadravarman. Các bia ký không cho biết rõ ông xuất thân từ gia tộc nào, có phải là người kế thừa một dòng vua trước đó hay là người sáng lập một triều đại mới. Một số nhà nghiên cứu cho rằng ông có thể đã thống nhất các nhóm cư dân địa phương và xây dựng một nhà nước tập trung hơn, trong khi những giả thuyết khác cho rằng ông thuộc một dòng quý tộc đã tồn tại từ trước.

Tên gọi “Champa” cũng là một vấn đề gây tranh luận. Các tài liệu Trung Hoa gọi quốc gia này là Lâm Ấp, trong khi các bia ký Sanskrit của người Chăm lại sử dụng những tên gọi khác nhau qua từng thời kỳ. Vì vậy, liệu Bhadravarman I có phải là “vị vua đầu tiên của Champa” theo đúng nghĩa hay chỉ là người mở đầu một giai đoạn phát triển mới của một nhà nước đã tồn tại trước đó vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải cuối cùng.

Một bí ẩn khác liên quan đến phạm vi quyền lực của ông. Các bia ký cho thấy Bhadravarman có ảnh hưởng lớn tại vùng Amaravati – khu vực tương ứng với Quảng Nam ngày nay. Nhưng liệu quyền lực của ông có trải rộng xuống phía Nam tới vùng Kauthara (Khánh Hòa) hay Panduranga (Ninh Thuận – Bình Thuận) hay không vẫn chưa rõ. Champa vốn không phải là một quốc gia thống nhất chặt chẽ như các đế chế lớn ở Trung Hoa hay Ấn Độ, mà thường bao gồm nhiều tiểu vùng với các trung tâm quyền lực khác nhau. Vì vậy, việc xác định lãnh thổ thực tế dưới thời Bhadravarman vẫn là một bài toán khó đối với các nhà khảo cổ.

Sự giao thoa văn hóa giữa Ấn Độ và Đông Nam Á bản địa

Bhadravarman I cũng được xem là nhân vật thể hiện rõ nhất sự giao thoa văn hóa giữa Ấn Độ và Đông Nam Á bản địa. Dưới thời ông, Sanskrit trở thành ngôn ngữ quan trọng trong hoàng gia và tôn giáo, nghệ thuật kiến trúc Ấn Độ giáo bắt đầu ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống Champa. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Champa chỉ là bản sao của văn hóa Ấn Độ. Người Chăm đã tiếp nhận các yếu tố bên ngoài rồi biến đổi chúng theo cách riêng, tạo nên một nền văn hóa độc đáo với những ngôi tháp gạch, nghệ thuật điêu khắc và hệ thống tín ngưỡng đặc trưng.

Cái chết của Bhadravarman I cũng là một bí ẩn. Không có nhiều thông tin về những năm cuối đời của ông, cũng như hoàn cảnh chuyển giao quyền lực sau đó. Một số nguồn cho rằng ông qua đời vào khoảng giữa thế kỷ IV, nhưng không rõ người kế vị ông là ai và liệu có xảy ra tranh chấp quyền lực hay không. Những khoảng trống này khiến giai đoạn đầu của lịch sử vương quốc Champa vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá.

Ngày nay, khi đứng trước những ngọn tháp Mỹ Sơn cổ kính, người ta không chỉ nhìn thấy những công trình kiến trúc bằng gạch đã tồn tại hơn 1.500 năm, mà còn thấy dấu ấn của một vị vua từng đặt nền móng cho một nền văn minh. Bhadravarman I không để lại những cung điện nguy nga hay những bản sử biên niên đầy đủ như các hoàng đế lớn của thế giới cổ đại, nhưng ông để lại một di sản quan trọng: sự hình thành của một vương quốc đã tồn tại hơn một thiên niên kỷ.

Những bí ẩn quanh Bhadravarman I có thể sẽ còn tiếp tục được giải mã khi các cuộc khai quật khảo cổ mới được tiến hành và những văn bản cổ được nghiên cứu sâu hơn. Nhưng dù lịch sử chưa thể kể lại toàn bộ câu chuyện về ông, vị vua này vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ký ức của một nền văn minh từng tỏa sáng trên dải đất miền Trung Việt Nam.

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Tài liệu tham khảo

Lịch sử Vương quốc Champa / Lương Ninh.

The Archaeology of Early Maritime Southeast Asia / Pierre-Yves Manguin