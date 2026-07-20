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[VIDEO] Việt Nam cần gần 1.500 tỷ USD cho hạ tầng

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[VIDEO] Việt Nam cần gần 1.500 tỷ USD cho hạ tầng

Việt Nam dự kiến cần gần 1.464 tỷ USD đầu tư hạ tầng từ nay đến 2030, chủ yếu huy động từ thị trường tài chính, FDI và doanh nghiệp.

Minh Quân - Hà Anh
#Đầu tư hạ tầng Việt Nam #Nguồn vốn phát triển #Kế hoạch đầu tư 2026-2030 #Vai trò nhà nước và thị trường #Nguồn huy động vốn

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