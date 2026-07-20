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[VIDEO] Lương cơ sở tăng từ tháng 7, ảnh hưởng đến bảo hiểm và trợ cấp

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[VIDEO] Lương cơ sở tăng từ tháng 7, ảnh hưởng đến bảo hiểm và trợ cấp

Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, điều chỉnh mức đóng bảo hiểm và trợ cấp mai táng lên 25 triệu đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#Tăng lương cơ sở #Điều chỉnh bảo hiểm xã hội #Bảo hiểm y tế thay đổi #Trợ cấp mai táng #Chính sách tiền lương

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