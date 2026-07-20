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[VIDEO] Châu Âu yêu cầu Meta tắt tính năng gây nghiện trên Facebook, Instagram

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[VIDEO] Châu Âu yêu cầu Meta tắt tính năng gây nghiện trên Facebook, Instagram

Ủy ban châu Âu yêu cầu Meta dừng tính năng gây nghiện trên Facebook, Instagram để tuân thủ luật pháp và tránh phạt tới 6% doanh thu.

Minh Quân - Hà Anh
#Yêu cầu tắt tính năng gây nghiện #Vi phạm Đạo luật Dịch vụ số #Châu Âu kiểm soát Meta #Ảnh hưởng của tính năng tự động phát #Chính sách bảo vệ người dùng trực tuyến

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