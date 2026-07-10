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[VIDEO] Khủng hoảng xăng ở Nga: Người dân đổ xô mua xe điện Trung Quốc

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[VIDEO] Khủng hoảng xăng ở Nga: Người dân đổ xô mua xe điện Trung Quốc

Khủng hoảng nhiên liệu tại Nga do Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, thúc đẩy doanh số xe điện Geely, Dongfeng tại Moskva tăng vọt.

Minh Quân - Hà Anh
#Khủng hoảng nhiên liệu Nga #Mua xe điện Trung Quốc #Ảnh hưởng chiến sự Ukraine #Tăng doanh số xe điện #Nguồn cung năng lượng

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