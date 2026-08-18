[VIDEO] Em nhỏ tử vong sau va chạm xe máy và xe buýt trên đường Nguyễn Trãi

Xe buýt tuyến 02 chạy trên đường Nguyễn Trãi sáng 17/8 đã va chạm với xe máy chở 2 mẹ con, khiến cháu bé tử vong.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng 17/8 trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, giữa một xe máy và xe buýt tuyến 02. Vụ va chạm khiến một cháu nhỏ tử vong tại chỗ, đồng thời gây ùn tắc kéo dài tại khu vực hầm chui Thanh Xuân và tuyến đường Nguyễn Trãi.

Nguồn ảnh: VOV, Tổng hợp

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực trước cửa số nhà 233 Nguyễn Trãi, thuộc phường Khương Đình, Hà Nội.

Khoảng 7h30 sáng cùng ngày, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một cháu nhỏ lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng đi Ngã Tư Sở.

Khi đến khu vực trước số nhà 233, xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với một xe buýt tuyến 02 thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Cú va chạm khiến cháu nhỏ đi cùng người phụ nữ bị tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào đúng thời điểm buổi sáng, khi lượng phương tiện trên đường Nguyễn Trãi đang ở mức cao, khiến giao thông qua khu vực nhanh chóng bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường Khương Đình tiến hành bảo vệ hiện trường, giải quyết vụ tai nạn và tổ chức điều tiết giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc phát sinh thêm.

Do vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường có mật độ phương tiện đông, giao thông tại khu vực hầm chui Thanh Xuân và đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc kéo dài. Các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Hiện Công an phường Khương Đình đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như diễn biến cụ thể của vụ tai nạn.